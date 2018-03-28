В Перми объявлен конкурс на строительство крематория
ПЕРМЬ, 28 марта, ФедералПресс. В рамках концессионного соглашения победитель конкурса должен будет создать комплекс крематория на кладбище «Восточное».
ПЕРМЬ, 28 марта, ФедералПресс. В рамках концессионного соглашения победитель конкурса должен будет создать комплекс крематория на кладбище «Восточное».
Срок подачи заявок на конкурс на строительство пермского крематория установлен с 28 марта по 14 мая. Затем состоится предварительный отбор участников конкурса. После рассмотрения их предложений 14 сентября будет назван победитель конкурса.
Согласно конкурсной документации, администрация Перми ждет от концессионера инвестиций в создание объекта в размере не менее 338 млн 592 тыс. 775 рублей. Минимальный размер концессионной платы установлен в 1,5 млн рублей в месяц. Инвестор получит право на осуществление деятельности по социальному обслуживанию населения в сфере ритуальных услуг. Срок действия концессионного соглашения составит 49 лет со дня его заключения.
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