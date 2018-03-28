Саммит по криптовалютам и блокчейну состоится в Узбекистане

Источник: Uzdaily.uz

В саммите примут участие более 25 стран и почти 100 организаций. Запланировано выступление 15 спикеров от Казахстана, Латвии, Голландии, Израиля, Бахрейна, Новой Зеландии, Австралии, России и Нигерии.

Участники конференции обсудят актуальные вопросы цифровой экономики. Среди них проблема регулирования и налогообложения, анонимность данных; применение блокчейн-технологий; майнинг, хранение и обмен криптовалюты.