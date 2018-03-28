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12:08 (мск), источник: Uzdaily.uz

Саммит по криптовалютам и блокчейну состоится в Узбекистане

Всемирный саммит по криптовалютам и блокчейну/World Blockchain and Cryptocurrency Summit (WBC Summit) пройдёт в Ташкенте 28 апреля 2018 г.

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Источник: Uzdaily.uz

В саммите примут участие более 25 стран и почти 100 организаций. Запланировано выступление 15 спикеров от Казахстана, Латвии, Голландии, Израиля, Бахрейна, Новой Зеландии, Австралии, России и Нигерии.

Участники конференции обсудят актуальные вопросы цифровой экономики. Среди них проблема регулирования и налогообложения, анонимность данных; применение блокчейн-технологий; майнинг, хранение и обмен криптовалюты.

В рамках саммита состоится Uzbekistan ICO Show, на котором будут представлены проекты по самой многообещающей и быстроразвивающейся экономике центральной Азии — Узбекистану.

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