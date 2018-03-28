Саммит по криптовалютам и блокчейну состоится в Узбекистане
Всемирный саммит по криптовалютам и блокчейну/World Blockchain and Cryptocurrency Summit (WBC Summit) пройдёт в Ташкенте 28 апреля 2018 г.
Всемирный саммит по криптовалютам и блокчейну/World Blockchain and Cryptocurrency Summit (WBC Summit) пройдёт в Ташкенте 28 апреля 2018 г.
В саммите примут участие более 25 стран и почти 100 организаций. Запланировано выступление 15 спикеров от Казахстана, Латвии, Голландии, Израиля, Бахрейна, Новой Зеландии, Австралии, России и Нигерии.
Участники конференции обсудят актуальные вопросы цифровой экономики. Среди них проблема регулирования и налогообложения, анонимность данных; применение блокчейн-технологий; майнинг, хранение и обмен криптовалюты.
В рамках саммита состоится Uzbekistan ICO Show, на котором будут представлены проекты по самой многообещающей и быстроразвивающейся экономике центральной Азии — Узбекистану.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.