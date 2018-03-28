Список ремонтируемых весной улиц в Новосибирске
Дорожники определили первые улицы для весеннего ремонта в Новосибирске. К работам подрядчики приступят после наступления среднесуточного положительного температурного режима и схода снега, сообщает
Дорожники определили первые улицы для весеннего ремонта в Новосибирске. К работам подрядчики приступят после наступления среднесуточного положительного температурного режима и схода снега, сообщает
Предварительно начало работ запланировано на 10 апреля. Планируется, что в 2018 году МКУ «Управление дорожного строительства» с помощью подрядчиков выполнит ремонтные работы на площади 30 тысяч квадратных метров на сумму 24,7 миллиона рублей.
«Ремонт будет выполняться “классическим” методом — устранение дефектов картами из асфальтобетонной смеси площадью от 5 до 25 квадратных метров, устранение колейности до 100 погонных метров и
В первую очередь текущий ремонт будет производиться на:
— Бердском шоссе (ликвидация колейности в районе Речпорта, Матвеевки, Нижней Ельцовки, мостов через реку Иня);.
— дамбе ГЭС (ликвидация колейности между опорами № 38 и № 41);.
— ул. Кирова (ликвидация колейности в районе ул. Лобова);.
— ул.
— ул. Трикотажной (ликвидация колейности в районе ул. Авиастроителей);.
— ул. Объединения (ликвидация колейности в районе железнодорожного переезда);.
— ул. Учительской (в районе ул. Александра Невского);.
— ул. Александра Невского;.
— ул. Ипподромской (ликвидация колейности и разрушений в районе ул. Кропоткина, ул. Фрунзе, ул. Военной, площади Будагова);.
— ул. Гоголя (ликвидация разрушений от ул. Ольги Жилиной до ул. Ипподромской);.
— ул. Дачной;.
— ул. Владимировской;.
— ул. Троллейной (в районе «тещиного языка»).
В настоящее время дорожники проводят лишь поддерживающий ремонт дорог в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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