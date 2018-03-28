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13:54 (мск), источник: VN.ru

Список ремонтируемых весной улиц в Новосибирске

Дорожники определили первые улицы для весеннего ремонта в Новосибирске. К работам подрядчики приступят после наступления среднесуточного положительного температурного режима и схода снега, сообщает пресс-центр мэрии города.

Предварительно начало работ запланировано на 10 апреля. Планируется, что в 2018 году МКУ «Управление дорожного строительства» с помощью подрядчиков выполнит ремонтные работы на площади 30 тысяч квадратных метров на сумму 24,7 миллиона рублей.

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«Ремонт будет выполняться “классическим” методом — устранение дефектов картами из асфальтобетонной смеси площадью от 5 до 25 квадратных метров, устранение колейности до 100 погонных метров и струйно-инъекционным методом», — поделились подробностями дорожники. Завершить основной объем работ подрядчики должны к 8 мая.

В первую очередь текущий ремонт будет производиться на:

— Бердском шоссе (ликвидация колейности в районе Речпорта, Матвеевки, Нижней Ельцовки, мостов через реку Иня);.

— дамбе ГЭС (ликвидация колейности между опорами № 38 и № 41);.

— ул. Кирова (ликвидация колейности в районе ул. Лобова);.

— ул. Ключ-Камышенское Плато (в районе планетария);.

— ул. Трикотажной (ликвидация колейности в районе ул. Авиастроителей);.

— ул. Объединения (ликвидация колейности в районе железнодорожного переезда);.

— ул. Учительской (в районе ул. Александра Невского);.

— ул. Александра Невского;.

— ул. Ипподромской (ликвидация колейности и разрушений в районе ул. Кропоткина, ул. Фрунзе, ул. Военной, площади Будагова);.

— ул. Гоголя (ликвидация разрушений от ул. Ольги Жилиной до ул. Ипподромской);.

— ул. Дачной;.

— ул. Владимировской;.

— ул. Троллейной (в районе «тещиного языка»).

В настоящее время дорожники проводят лишь поддерживающий ремонт дорог в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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