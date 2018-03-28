Фонд EDCF выделит Узбекистану кредитную линию на $500 млн
Один из проектов — создание
Один из проектов — создание
В Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с представителями южнокорейского фонда развития экономического сотрудничества (EDCF). На встрече особо отмечалось, что информационные технологии, степень их освоения и внедрения являются одними из основных факторов экономического прогресса, обеспечивающих стабильно высокие темпы развития страны.
В рамках встречи стороны говорили о совместных текущих проектах, реализуемых при финансовом сотрудничестве с EDCF.
Помимо этого, руководство Мининфокома и представители фонда EDCF обсудили и новые проекты, которые могут быть реализованы в нашей стране за счет кредитной линии на $500 млн, предоставляемой Фондом Узбекистану. Одним из них является проект «Создание
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