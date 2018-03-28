В чёрный список Ростуризма попали ещё три калининградских хостела
Три очередных хостела в Калининграде попали в чёрный список Ростуризма
Три очередных хостела в Калининграде попали в чёрный список Ростуризма
Речь идёт об объектах Hostel 39 Region на ул. Куйбышева, Hostel Crown на ул. Суворова и Ukota на ул. Цирковой. Максимальная стоимость номеров в этих хостелах не может превышать 2400 рублей, а они разместили объявления с указанием цены в 3000−12 000 рублей.
Ранее в обновлённый чёрный список Ростуризма попали восемь калининградских гостиниц и хостелов.
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