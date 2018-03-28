Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Жан-Клод Ван Дамм показал, как выглядела его семья 20 лет назад
На небоскребе в Лондоне установили антисуицидальные статуи
Фруктовые соки назвали опасными
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
Лавров: Британии придется ответить за обман
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Елена Воробей сменила имидж
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
15:22 (мск), источник: Sputnik.md

О молдавском бюджете замолвите слово: какие условия поставил МВФ

Министр финансов Молдовы рассказал Sputnik о нюансах переговоров с МВФ: налогов собрали больше, чем планировали, значит, надо перекроить госбюджет на 2018 год.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik, Нику Гончар. Очередная оценочная миссия экспертов Международного валютного фонда завершила визит в Молдову, по итогам которого стало известно, что республика может рассчитывать на получение 34,9 миллиона долларов. Правда, произойдет это только после того, как молдавские власти реализуют ряд предварительных мер, а совет исполнительных директоров МВФ проанализирует доклад этой оценочной миссии и вынесет по нему положительное заключение. Глава Минфина Молдовы Октавиан Армашу рассказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова о всех нюансах переговоров с заграничными экспертами.

Налоги — золотая жила госбюджета

Министр финансов отметил, что по итогам переговоров с МВФ принято решение внести коррективы в государственный бюджет на текущий год. По его словам, в беседе с представителями МВФ обсуждались макрофинансовые и бюджетные рамки на среднесрочный период, которые основываются на последних макроэкономических прогнозах. По его словам, «на основе этого видно, какие будут доходы в госбюджет, какое ожидается внешнее финансирование и так далее». Тоже самое, как пояснил министр, касается и следующего года.

Читайте также
Павел Филип назвал рекордные поступления в бюджет результатом реформ

«Исходя из этих прогнозов, понятно, что надо вносить некоторые коррективы в бюджет на текущий год. Учитывая, что доходы от налогов и сборов будут больше, чем мы планировали в бюджет на этот год (уже прошло полгода после того, как был разработан проект госбюджета), мы можем увеличить как доходы, так и расходы. Кроме того, прояснилась ситуация с внешним финансированием», — сказал Армашу.

К слову, по данным правительства, 23 марта Государственная налоговая служба зарегистрировала рекордный объем поступлений в национальный публичный бюджет — 585,9 миллиона леев, в госбюджет — 468 миллионов леев, из которых 310 миллионов леев за счет подоходного налога.

Ранее министр финансов уже заявлял, что рост поступлений в бюджет, в первую очередь, объясняется увеличением налоговых поступлений. Таким образом, дела бюджетные напрямую зависят от того, сколько денег соберут с населения. К слову, МВФ не просто одобряет такую жесткую налоговую политику властей страны, это было одной из настоятельных рекомендаций заморских специалистов.

Еще немного о бюджете: откуда деньги, Зин?

Отвечая на вопрос о том, не окажут ли сильное давление на государственный бюджет многочисленные программы и проекты, инициируемые правительством, к примеру, «Prima Casa», Армашу отметил, что были рассчитаны все ресурсы для их реализации.

«Давайте по порядку. Проект “Prima Casa” подразумевает не столько расходы, а гарантии со стороны государства. Что касается затрат, то у нас предусмотрен небольшой запас для возможных проблем, которые могут появиться с кредитами, и тогда государству придется исполнять гарантии. Мы рассчитали 5% от суммы кредита. Чтобы Вы понимали, таких кредитов (проблемных) их мало», — сказал Армашу.

По его словам, что касается строительства комплекса «Chisinau Arena», то этот проект будет осуществляться в государственно-частной форме партнерства.

«То есть государство выделяет землю, определенную сумму денег, а остальные инвестиции будут со стороны частного партнера. Таким образом, не оказывается давление на бюджет. Что касается дорог, то часть выделена из Дорожного фонда, а остальные деньги — из существующих ресурсов», — добавил глава Минфина.

Полную версию интервью с министром финансов Молдовы можно посмотреть тут.

По плану МВФ

Согласно выводам миссии экспертов МВФ, «политика властей (Молдовы) в сфере налогообложения и исполнения госбюджета в 2017 году соответствует целям, поставленным в рамках программы, и способствует продвижению мер, поощряющих экономический рост». Как сообщили эксперты Фонда, в дальнейшем упор будет сделан на усилия по улучшению ситуации с государственными инвестициями и социальными расходами, а также реализацию налоговых и таможенных реформ и повышение эффективности расходов.

Премьер Павел Филип отметил, что составлен список приоритетов по эффективному использованию средств, полученных за счет внешнего финансирования. Также глава правительства уточнил, что правительство обеспечит оптимальную ректификацию бюджета на 2018 год и утверждение закона о бюджете на 2019 год до окончания текущей сессии парламента.

Отношения Молдовы с МВФ складывались неровно. Республика обходилась и без такой весьма недешевой для населения помощи из-за бугра. Поддержка Фонда доставаясь Молдове с перебоями. В конце концов правительству республики удалось убедить зарубежных партнеров, и Совет директоров утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 182 миллиона долларов.

Впрочем, помощь МВФ обходится населению страны весьма дорого. Ведь план «поддержки» составлен по определенному шаблону, не всегда выгодному для самой страны. Так, с подачи МВФ в Молдове произошла волна подорожаний, а затем и пенсионная реформа, которая предполагает постепенное повышение и переход к единому возрасту выхода на пенсию, а также многое другое. Все это, как подчеркивают заморские эксперты, приведет к тому, что жить в Молдове станет лучше. Кому только? Но это уже риторический вопрос. А факт остается фактом, Молдова в состоянии себе помочь, а не ждать чреватого большими обязательствами «доброго-злого друга». Можно быть оптимистом или пессимистом в этом вопросе, но надеяться все-таки надо на то, что экономика страны будет развиваться, а жители республики — жить лучше.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 СМИ: в Москве умер основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди
Купить квартиру в Кишиневе: какие риски есть на рынке недвижимости
Управляющую «Зимней вишни» Судденок арестовали
Умер народный артист России Олег Анофриев
Медведев: потенциал восстановительного роста экономики исчерпан
В Кемерово арестовали охранника из сгоревшего ТЦ
МИД: Британия не может обеспечить безопасность граждан РФ
В Госдепе назвали Россию «чудовищем из морских глубин»
Американский пилот снял на видео северное сияние
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Новая Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Александр Митта: «Я вообще больше не буду снимать» Знаменитый режиссер, отмечающий 85-летие, рассказал о своем творчестве, легендарной ленте «Экипаж» и о том, почему не хочет возвращаться в режиссерское кресло
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь