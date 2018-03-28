О молдавском бюджете замолвите слово: какие условия поставил МВФ

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik, Нику Гончар. Очередная оценочная миссия экспертов Международного валютного фонда завершила визит в Молдову, по итогам которого стало известно, что республика может рассчитывать на получение 34,9 миллиона долларов. Правда, произойдет это только после того, как молдавские власти реализуют ряд предварительных мер, а совет исполнительных директоров МВФ проанализирует доклад этой оценочной миссии и вынесет по нему положительное заключение. Глава Минфина Молдовы Октавиан Армашу рассказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова о всех нюансах переговоров с заграничными экспертами.

Налоги — золотая жила госбюджета

Министр финансов отметил, что по итогам переговоров с МВФ принято решение внести коррективы в государственный бюджет на текущий год. По его словам, в беседе с представителями МВФ обсуждались макрофинансовые и бюджетные рамки на среднесрочный период, которые основываются на последних макроэкономических прогнозах. По его словам, «на основе этого видно, какие будут доходы в госбюджет, какое ожидается внешнее финансирование и так далее». Тоже самое, как пояснил министр, касается и следующего года.

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«Исходя из этих прогнозов, понятно, что надо вносить некоторые коррективы в бюджет на текущий год. Учитывая, что доходы от налогов и сборов будут больше, чем мы планировали в бюджет на этот год (уже прошло полгода после того, как был разработан проект госбюджета), мы можем увеличить как доходы, так и расходы. Кроме того, прояснилась ситуация с внешним финансированием», — сказал Армашу.

К слову, по данным правительства, 23 марта Государственная налоговая служба зарегистрировала рекордный объем поступлений в национальный публичный бюджет — 585,9 миллиона леев, в госбюджет — 468 миллионов леев, из которых 310 миллионов леев за счет подоходного налога.

Ранее министр финансов уже заявлял, что рост поступлений в бюджет, в первую очередь, объясняется увеличением налоговых поступлений. Таким образом, дела бюджетные напрямую зависят от того, сколько денег соберут с населения. К слову, МВФ не просто одобряет такую жесткую налоговую политику властей страны, это было одной из настоятельных рекомендаций заморских специалистов.

Еще немного о бюджете: откуда деньги, Зин?

Отвечая на вопрос о том, не окажут ли сильное давление на государственный бюджет многочисленные программы и проекты, инициируемые правительством, к примеру, «Prima Casa», Армашу отметил, что были рассчитаны все ресурсы для их реализации.

«Давайте по порядку. Проект “Prima Casa” подразумевает не столько расходы, а гарантии со стороны государства. Что касается затрат, то у нас предусмотрен небольшой запас для возможных проблем, которые могут появиться с кредитами, и тогда государству придется исполнять гарантии. Мы рассчитали 5% от суммы кредита. Чтобы Вы понимали, таких кредитов (проблемных) их мало», — сказал Армашу.

По его словам, что касается строительства комплекса «Chisinau Arena», то этот проект будет осуществляться в государственно-частной форме партнерства.

«То есть государство выделяет землю, определенную сумму денег, а остальные инвестиции будут со стороны частного партнера. Таким образом, не оказывается давление на бюджет. Что касается дорог, то часть выделена из Дорожного фонда, а остальные деньги — из существующих ресурсов», — добавил глава Минфина.

Полную версию интервью с министром финансов Молдовы можно посмотреть тут.

По плану МВФ

Согласно выводам миссии экспертов МВФ, «политика властей (Молдовы) в сфере налогообложения и исполнения госбюджета в 2017 году соответствует целям, поставленным в рамках программы, и способствует продвижению мер, поощряющих экономический рост». Как сообщили эксперты Фонда, в дальнейшем упор будет сделан на усилия по улучшению ситуации с государственными инвестициями и социальными расходами, а также реализацию налоговых и таможенных реформ и повышение эффективности расходов.

Премьер Павел Филип отметил, что составлен список приоритетов по эффективному использованию средств, полученных за счет внешнего финансирования. Также глава правительства уточнил, что правительство обеспечит оптимальную ректификацию бюджета на 2018 год и утверждение закона о бюджете на 2019 год до окончания текущей сессии парламента.

Отношения Молдовы с МВФ складывались неровно. Республика обходилась и без такой весьма недешевой для населения помощи из-за бугра. Поддержка Фонда доставаясь Молдове с перебоями. В конце концов правительству республики удалось убедить зарубежных партнеров, и Совет директоров утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 182 миллиона долларов.