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15:29 (мск), источник: РИА Новости

Товарооборот между Петербургом и Белоруссией в 2017 году превысил $2 млрд

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Товарооборот между Петербургом и Белоруссией в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 15% до более 2 миллиардов долларов, сообщил на десятом заседании Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Белоруссии губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Источник: РИА Новости

«Взаимный товарооборот всегда отличался значительными объемами. И не может не радовать, что в 2017 году вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом и превысил 2 миллиарда долларов США. Беларусь — главный торговый партнер Санкт-Петербурга среди стран СНГ, она входит в первую пятерку всех стран, с которыми у нас установлены торговые отношения», — сказал он.

Полтавченко отметил, что в настоящее время успешно реализуется целый ряд проектов в рамках программ Союзного государства России и Белоруссии.

«В первую очередь в таких отраслях, как приборостроение, производство электроники, автокомпонентов, на этапе согласования находятся концепции совместных проектов в области медицины и фармацевтики», — сказал губернатор.

Он напомнил о реализации симметричных проектов строительства жилья — «Белорусский квартал» в Санкт-Петербурге и «Санкт-Петербургский квартал» в Минске, укреплении связей в сферах образования, здравоохранения, культуры, молодежной политике.

«У нас хороший добротный рост взаимного товарооборота… И полагаю, что мы сегодня собрались для того, чтобы придать дополнительный импульс той положительной динамике, которую получили в прошлом году. Во всяком случаев в нашей истории торговых отношений были более высокого уровня цифры товарооборота, и мы рассчитываем, что в самое ближайшее время, а может быть даже в этом году, мы превзойдем максимумы, которые имели место буквально 4 года назад»
Андрей Кобяков
премьер-министр Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота назвал сотрудничество Санкт-Петербурга и Белоруссии «одной из наиболее благодатных площадок для взаимодействия, развития кооперационных связей, обсуждения многих системных вопросов». Он напомнил о реализации программы Союзного государства, а также отметил, что в настоящее время обсуждается механизм поддержки экспорта совместно произведенного продукта.

«Мы активно обсуждаем механизм поддержки экспорта совместно произведенного продукта, ведем консультации с Внешэкономбанком, с Банком развития республики Беларусь. И я уверен, что мы предложим какой-то механизм поддержки экспорта совместно произведенного продукта в течение 2018 года, во всяком случае, такая задача стоит», — сказал он.

Совет делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Белоруссии создан в соответствии с соглашением между правительством города и республики о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, подписанном 25 сентября 2006 года. Основными задачами Совета являются координация и содействие хозяйствующим субъектам, расположенным на территориях Санкт-Петербурга и Белоруссии, в расширении кооперационных связей, реализации совместных экономических проектов и программ сотрудничества, контроля за исполнением. Совет также занимается вопросами подготовки совместных мероприятий в гуманитарной, научной и культурной сферах.

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