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17:16 (мск), источник: РИАЦ

Волгоград хотят сделать городом экспортной славы

Обучающий семинар по мерам поддержки, которые предоставляет Российский экспортный центр, прошел 28 марта в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.

Источник: РИАЦ

В мероприятии приняли участие представители региональных профильных комитетов, областной торгово-промышленной палаты, вузов и администраций муниципалитетов. Центральной темой обсуждения стала поддержка несырьевого экспорта.

Семинар позволил представителям исполнительной власти региона ближе познакомиться с услугами, которые оказывает предпринимателям РЭЦ. Это повысит эффективность взаимодействия представителей органов власти с бизнесменами, заинтересованными в выходе на зарубежные рынки.

— Это мероприятие очень важно для нас, потому что Волгоградская область вошла в число пилотных субъектов, которые на своей территории внедряют региональный экспортный стандарт. Это помощь экспортоориентированным предприятиям в выборе вида деятельности, выхода на внешнеэкономические рынки, в получении консультации и другом. Уже создан проектный комитет по внедрению данного стандарта. В апреле мы будем его расширять — в него войдут все органы власти, которые необходимо привлечь, — рассказала председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадырова.

В регионе экспортному потенциалу уделено особое внимание. В приоритете несырьевой экспорт, причем, помимо таких традиционных отраслей, как агропромышленная и пищевая, активно развивается экспорт медицинских, образовательных и туристических услуг Волгоградской области.

— Для нас Волгоградская область является особым регионом. В перспективе мы хотим, чтобы Волгоград стал не только городом воинской славы, но и городом экспортной славы. Экспорт в регионе в 2017 году вырос на 17% с 2016 и, что самое важное, несырьевой и неэнергетический экспорт вырос на 27%, — отмечает эксперт по работе с экспортерами Российского экспортного центра Анастасия Рыбкина. — Для нас данное мероприятие очень важно, потому что органы власти являются связующим звеном, откуда компании могут узнать о тех видах поддержки, которые предоставляет РЭЦ.

Отметим, что Волгоградская область активно взаимодействует с Российским экспортным центром. В 2016 году губернатор Андрей Бочаров и генеральный директор АО «РЭЦ» Петр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и институтом развития.

Благодаря сотрудничеству предприятия Волгоградской области в 2017 году получили господдержку на сумму более 400 миллионов рублей.

Точкой присутствия РЭЦ в регионе является Центр поддержки экспорта, входящий в структуру ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес инкубатор». Центр организует для волгоградских предпринимателей семинары и мастер-классы, зарубежные бизнес-миссии, участие в крупных международных выставках, а также оказывает консультационную и экспертную поддержку, проводит обучение по образовательной программе РЭЦ. Всего предпринимателям доступно более 180 услуг Российского экспортного центра. Одними из самых востребованных услуг являются бизнес-миссии. В 2017 году проводились поездки в Республику Беларусь, Иран, Германию, Казахстан. Отметим, что в эти дни во Франции делегация предпринимателей от региона примет участие в выставке Global Industrie 2018-Nord Villepinte Parc в Париже. Также в течение года запланированы бизнес-миссии в Узбекистан, Беларусь, Индию, Турцию и Китай.

Напомним, что в Послании Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу в течение шести лет удвоить объем российского несырьевого неэнергетического экспорта. Этим вопросам особое внимание и губернатор Андрей Бочаров на встрече с активом региона 23 ноября. Он поставил задачу обеспечить реализацию экспортного потенциала и отметил, что намеченных темпов роста ВРП и увеличения его к 2021 году до одного триллиона рублей невозможно достичь без активизации внешнеэкономической деятельности.

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