Страхование столпотворений

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После трагедии в Кемерово чиновники совместно со страховщиками ожидаемо начали дискуссию по введению обязательного противопожарного страхования объектов, аналогичных сгоревшему с многочисленными жертвами торговому центру «Зимняя вишня». Как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, страховое сообщество представило комитету свою версию создания системы защиты посетителей мест массового скопления.

Как следует из предложений ВСС (есть в распоряжении «Ъ»), необходимо разработать закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности лиц, деятельность которых связана с массовым пребыванием граждан». В тексте закона ВСС предлагает прописать следующие суммы ответственности страховщика: в случае гибели гражданина — 2 млн руб., в случает потери здоровья — до 2 млн руб., при потере имущества — не более 300 тыс. руб. для физлица и не более 500 тыс. руб. для юрлица. Список шире, чем просто торговые центры, — это обязательное страхование для всех объектов с массовым скоплением людей.

Контроль над исполнением закона ВСС предлагает оставить за МЧС «и/или органами местного самоуправления, выдающими разрешения на проведение массовых мероприятий».

В качестве стимулирующих мер предлагается установить возможность отнесения расходов по страхованию на себестоимость для владельцев объектов, в качестве мер принудительного характера — при сдаче в аренду любой госсобственности, а также для получения разрешения на проведение массовых мероприятий установить требования о наличии страховки.



При заключении договора страховщик будет проводить экспертизу объекта, затраты на ее проведение также предлагается отнести на себестоимость страховщиков или их клиентов.

В законе не должно быть тарифного регулирования, считают в ВСС, компании будут сами устанавливать тарифы.

Отсутствие тарифов «позволит в значительной степени сократить время принятия закона, так как не будет дискуссий относительно обоснованности тарифов и закон будет вполне рыночным, создающим необходимую конкурентную среду», — утверждается в тексте. Впрочем, предложен и вариант законопроекта с регулируемым ЦБ по тарифам обязательным противопожарным страхованием.

Минфин, в свою очередь, не видит основания создавать отдельный закон для усиления ответственности владельцев мест массового пребывания граждан.

Как заявил во вторник замминистра Алексей Моисеев, по мнению Минфина, следует просто расширить перечень опасных объектов — их владельцы обязаны страховать свою ответственность, лимит выплат по ущербу жизни и здоровью гражданина там установлен в 2 млн руб. Для изменения перечня объектов вообще не нужно изменений в законодательстве.

«Ростехнадзор должен рассмотреть возможность включения этих помещений», — цитирует замминистра ТАСС. По словам президента ВСС Игоря Юргенса, для реализации варианта Минфина потребуется регистрация «социально опасных объектов», ведение их реестра, контроль за выполнением требования по страхованию и учет вреда, причиненного посетителям мест массового пребывания людей. Деятельность же Ростехнадзора сейчас посвящена преимущественно опасным объектам в промышленности — из мест посещения неподготовленных людей под его прямым контролем в качестве ОПО находятся разве что АЗС.



Инициативы страхового сообщества поддерживает бизнес-омбудсмен Борис Титов: «При нормальной системе страхования это будет несущественная нагрузка на бизнес. Проблема в том, что сейчас слишком высокие ставки страхования и страховые компании не всегда выполняют свои обязательства, но с развитием страхового рынка в стране ставки будут падать». Впрочем, по его словам, страхование должно быть обязательным только для крупных объектов.

По существу, для рынка мало что изменится и при принятии варианта Минфина, и в случае реализации варианта ВСС, полагают на рынке.

Так, по словам коммерческого директора ITD Properties (управляет ТРК «Торговый квартал Домодедово») Индиры Шафиковой, все арендаторы и владельцы ТРЦ, как правило, и так уже застрахованы — и в части своей ответственности, и по имущественным рискам. Ситуация с «Зимней вишней», по ее словам, — это скорее «аномалия». «По сути, если все застрахованы, с введением обязанности покупать страховку ничего не изменится для бизнеса, — говорит она, — но тарифы на страхование должны быть предметом госрегулирования».



Если идея страхового контроля за рынком уже де-факто реализуется в проектах, то надзорная система лишь формулирует свои предложения — в частности, они вчера обсуждались на проектном комитете по реформе контрольно-надзорной деятельности (КНД) у министра Михаила Абызова. Идея ликвидации «надзорных каникул» на нем не поддержана, представители МЧС настаивают на необходимости проверять объекты, о которых идет речь, не менее раза в год, а не в три, как сейчас. Это может быть реализовано изменением профилей риска таких объектов.