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03:36 (мск), источник: ДЕЙТА

У застрявших в Эмиратах приморских моряков появилась надежда

Российским морякам с арестованного танкера «Кристалл Ист» выплатили долги по зарплате, сообщает DEITA. RU.

По данным на февраль, задолженность ООО «Находка-Портбункер», перед моряками трех судов составляла чуть более 32 млн рублей.

Напомним, семь дальневосточных моряков с арестованного танкера «Кристалл Ист» попросили у российских дипломатов помощи в возвращении на родину.

Моряки сообщали, что судно обесточено с начала декабря 2017 года, есть перебои с доставкой топлива и продуктов, а также жаловались на невыплату зарплаты.

Осенью прошлого года моряки с арестованных в ОАЭ судов «Каролина Винд» и «Кристалл Ист», принадлежащих ООО «Находка-Портбункер», обратились за помощью в репатриации. При содействии властей и профсоюза моряков экипажам удалось вернуться домой.

Михаил Грач.

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