У застрявших в Эмиратах приморских моряков появилась надежда
Российским морякам с арестованного танкера «Кристалл Ист» выплатили долги по зарплате, сообщает DEITA. RU.
Российским морякам с арестованного танкера «Кристалл Ист» выплатили долги по зарплате, сообщает DEITA. RU.
По данным на февраль, задолженность ООО «Находка-Портбункер», перед моряками трех судов составляла чуть более 32 млн рублей.
Напомним, семь дальневосточных моряков с арестованного танкера «Кристалл Ист» попросили у российских дипломатов помощи в возвращении на родину.
Моряки сообщали, что судно обесточено с начала декабря 2017 года, есть перебои с доставкой топлива и продуктов, а также жаловались на невыплату зарплаты.
Осенью прошлого года моряки с арестованных в ОАЭ судов «Каролина Винд» и «Кристалл Ист», принадлежащих ООО «Находка-Портбункер», обратились за помощью в репатриации. При содействии властей и профсоюза моряков экипажам удалось вернуться домой.
Михаил Грач.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.