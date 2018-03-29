У застрявших в Эмиратах приморских моряков появилась надежда

По данным на февраль, задолженность ООО «Находка-Портбункер», перед моряками трех судов составляла чуть более 32 млн рублей.

Напомним, семь дальневосточных моряков с арестованного танкера «Кристалл Ист» попросили у российских дипломатов помощи в возвращении на родину.

Моряки сообщали, что судно обесточено с начала декабря 2017 года, есть перебои с доставкой топлива и продуктов, а также жаловались на невыплату зарплаты.

Осенью прошлого года моряки с арестованных в ОАЭ судов «Каролина Винд» и «Кристалл Ист», принадлежащих ООО «Находка-Портбункер», обратились за помощью в репатриации. При содействии властей и профсоюза моряков экипажам удалось вернуться домой.