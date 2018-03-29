Жители Елабуги выберут одну из четырех территорий для благоустройства

Жители Елабуги выберут одну из четырех территорий для благоустройства

(Елабуга, 29 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Выбрать одну из четырех территорий, которая должны быть благоустроена в 2019 году, предлагают жителям Елабуги.