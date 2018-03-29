Жители Елабуги выберут одну из четырех территорий для благоустройства
(Елабуга, 29 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Выбрать одну из четырех территорий, которая должны быть благоустроена в 2019 году, предлагают жителям Елабуги.
(Елабуга, 29 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Выбрать одну из четырех территорий, которая должны быть благоустроена в 2019 году, предлагают жителям Елабуги.
На базе электронного портала «Открытый Татарстан» запущен опрос жителей по выбору городских территорий, которые планируется благоустроить в рамках программы развития общественных пространств республики.
Горожанам предлагается выбрать зону отдыха «Криуша», парк «Чебурашка», площадь Ленина или Шишкинские пруды. Отдать голос можно за два проекта или предложить свой вариант.
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