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13:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Жители Елабуги выберут одну из четырех территорий для благоустройства

(Елабуга, 29 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Выбрать одну из четырех территорий, которая должны быть благоустроена в 2019 году, предлагают жителям Елабуги.

На базе электронного портала «Открытый Татарстан» запущен опрос жителей по выбору городских территорий, которые планируется благоустроить в рамках программы развития общественных пространств республики.

Горожанам предлагается выбрать зону отдыха «Криуша», парк «Чебурашка», площадь Ленина или Шишкинские пруды. Отдать голос можно за два проекта или предложить свой вариант.

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