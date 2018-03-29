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03:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Запасы древесины в Хабаровском крае неисчерпаемы — управление лесами

Лесопромышленная отрасль в общем объёме экспорта Хабаровского края занимает второе место после авиастроения. В регионе действуют и развиваются несколько мощных перерабатывающих производств. Редакцию ИА «Хабаровский край сегодня» заинтересовал вопрос: хватит ли для них сырья и вообще, насколько велики запасы древесины? В управлении лесами краевого правительства рассказали, что не видят причин опасаться превращения таёжной территории в пустыню без леса.

Источник: AP 2018


По сведениям Государственного лесного реестра на 1 января 2018 года, запасы древесины на территории Хабаровского края составляют 5 млрд кубометров, из них, примерно, 3,5 млрд кубометров спелой, то есть пригодной для переработки.

— По нашим подсчетам, если вырубать примерно, 28 млн кубометров в год в Хабаровском крае, то запасов хватит на 124 года. Учитывая, что в регионе за последние годы в среднем заготавливается не более 8 млн кубометров, то этот срок можно увеличить ещё в три раза, — говорит заместитель начальника отдела воспроизводства лесов и лесоразведения управления лесами правительства Хабаровского края Анатолий Козик. — В отличие от нефти, газа и угля, лес — это восстанавливающийся ресурс, который при соблюдении правил становится неисчерпаемым. Профессиональный термин «лесистость», которым отмечают наличие на территории ценного ресурса, для Хабаровского края сейчас составляет более 60%. Таких территорий в России немного. А по объемам восстановления самые передовые — это наша и Иркутская область. Есть три основные породы деревьев, которые хабаровские лесоводы выращивают на делянах и в теплицах: даурская лиственница, аянская ель и корейская сосна (она же корейский кедр).

— Лесовосстановление в регионе опережает вырубку леса, нам не только удаётся выдерживать паритет по принципу «сколько срубил — столько восстановил», но и высаживать деревья на площадях, пройденных пожарами, — отмечает Анатолий Козик. Ежегодно в крае лесовосстановительные мероприятия выполняются на площади более 60 тыс гектар, в том числе на площади 5,2 тыс гектар искусственным лесовосстановлением — посадкой сеянцев и саженцев ценных древесных пород в количестве около 12 млн штук.

Особое внимание качеству создания лесных культур: Хабаровский край — единственный на Дальнем Востоке, кто готовит посадочный материал с закрытой корневой системой — саженцы получаются в горшочках из торфа. Они практически все выживают, когда начинают расти на новом месте. В крае работают три тепличных комплекса площадью 1,9 гектар, здесь ежегодно выращивается 5 млн штук сеянцев лиственницы с закрытой корневой системой.

 — В 2018 году планируем ввести в эксплуатацию еще 10 теплиц и довести выращивание до 8 млн штук, — уточнил Анатолий Козик. — Это позволит нам обеспечить высококачественным посадочным материалом 100% культур лиственницы в крае, всего около 4 тыс гектар. Земля, на которой растут или росли деревья, в Государственном реестре учитывается по разным группам, время от времени переходя из одной в другую. Там, где десятки лет назад после вырубок провели посадки, из саженцев появились и окрепли молодые ели, кедры и лиственницы. В 2017 году в Хабаровском крае из земель, предназначенных для лесовосстановления в группу «земель, покрытых лесной растительностью» перешли участки на площади 124,7 тыс гектар — это вдвое превышает убыль в результате рубки, гибели от вредных организмов, пожаров и прочих неблагоприятных природных явлений.

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