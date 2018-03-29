СМИ: вирус WannaCry атаковал Boeing
Представитель компании не исключил, что вирус может добраться до программного обеспечения бортовых компьютеров собираемых самолетов.
Представитель компании не исключил, что вирус может добраться до программного обеспечения бортовых компьютеров собираемых самолетов.
«Он [вирус], подобно метастазам, стремительно распространяется за пределы [предприятия в]
Позднее Boeing заявил, что первоначальные опасения были преувеличены. «Ряд сообщений о нарушениях, связанных с вредоносной программой, преувеличены и не являются точными. Наш центр операций обеспечения кибербезопасности выявил ограниченное по масштабу вторжение вредоносной программы, затронувшей незначительное количество наших систем», — подчеркнула корпорация в своем Twitter.
«Нами были проведены восстановительные мероприятия, проблема не затронула производство и поставку [товара заказчику]», — заверила Boeing.
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