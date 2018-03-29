СМИ: вирус WannaCry атаковал Boeing

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Системы авиастроительной корпорации Boeing в среду подверглись кибератаке с применением вируса WannaCry. Об этом сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на представителя главного инженера отделения коммерческих самолетов Boeing Майка ВандерВела.

«Он [вирус], подобно метастазам, стремительно распространяется за пределы [предприятия в] Норт-Чарльстоне. Я только что слышал, как, возможно, заглох конвейер по сборке узлов 777», — предупредил главный инженер. Он не исключил, что WannaCry может добраться «до программного обеспечения бортовых» компьютеров собираемых самолетов.

Позднее Boeing заявил, что первоначальные опасения были преувеличены. «Ряд сообщений о нарушениях, связанных с вредоносной программой, преувеличены и не являются точными. Наш центр операций обеспечения кибербезопасности выявил ограниченное по масштабу вторжение вредоносной программы, затронувшей незначительное количество наших систем», — подчеркнула корпорация в своем Twitter.

«Нами были проведены восстановительные мероприятия, проблема не затронула производство и поставку [товара заказчику]», — заверила Boeing.