МРОТ в Иркутской области с 1 мая составит 11163 рубля
Также будут начисляться надбавки в зависимости от районов проживания.
Также будут начисляться надбавки в зависимости от районов проживания.
В Иркутской области постепенно повышают минимальный размер оплаты труда. Напомним, с начала 2018 года МРОТ поднялся до величины прожиточного минимума и составил 9489 рублей, а уже с 1 мая увеличится до 11163 рублей. Об этом говорили на 60-й сессии Законодательного Собрания региона.
— До нового уровня МРОТ доведут зарплаты работников муниципальных учреждений, — сообщает
Отметим, с 1 мая, учитывая надбавки, на севере Иркутской области МРОТ составит 27908 рублей. А на юге работникам должны будут выплачивать как минимум 17681 рубль.
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