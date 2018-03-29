МРОТ в Иркутской области с 1 мая составит 11163 рубля

В Иркутской области постепенно повышают минимальный размер оплаты труда. Напомним, с начала 2018 года МРОТ поднялся до величины прожиточного минимума и составил 9489 рублей, а уже с 1 мая увеличится до 11163 рублей. Об этом говорили на 60-й сессии Законодательного Собрания региона.