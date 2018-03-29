В центре Омска снесут кафе

Долгая судебная тяжба с предпринимателем закончилась для мэрии полной победой. Департамент имущественных отношений судился с владельцем кафе возле Музыкального театра. Точка общепита находится по адресу улица Лермонтова 21а. Юристам мэрии удалось доказать в Арбитражном суде, что здание было построено не законно. Это решение долго оспаривал владелец заведения.

Бизнесмен самовольной занял участок в центре Омска и построил на нем кафе. В ближайшее время его снесут.