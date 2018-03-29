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06:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Омска снесут кафе

Решения добились в мэрии.

Долгая судебная тяжба с предпринимателем закончилась для мэрии полной победой. Департамент имущественных отношений судился с владельцем кафе возле Музыкального театра. Точка общепита находится по адресу улица Лермонтова 21а. Юристам мэрии удалось доказать в Арбитражном суде, что здание было построено не законно. Это решение долго оспаривал владелец заведения.

Бизнесмен самовольной занял участок в центре Омска и построил на нем кафе. В ближайшее время его снесут.

— Также судья признал поддельным договор купли-продажи земельного участка, — сообщили в мэрии. — В ближайшее время незаконный объект будет снесен. За первый квартал 2018 года в суд направлено десять исковых заявлений по аналогичным случаям.

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