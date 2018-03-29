Заммэра Хабаровска предложил местным предпринимателям зарабатывать в Китае
По словам Сергея Казаченко, на приграничных территориях есть все условия для выгодной торговли, но желающих выйти на зарубежный рынок пока немного.
По словам Сергея Казаченко, на приграничных территориях есть все условия для выгодной торговли, но желающих выйти на зарубежный рынок пока немного.
На севере Китая открываются все новые международные центры беспошлинной торговли, работать в которых могут и хабаровские предприниматели. За последние три года в приграничных районах Поднебесной появилось несколько таких точек — в Фуюане, Жаохэ, уезде Мишань и городском округе Хэган. Российские товары в эти центры привозят без таможенной пошлины, однако хабаровские производители не слишком охотно идут на международный рынок. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал заместитель мэра Хабаровска по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергей Казаченко.
«К сожалению, наши местные производители присутствуют там в небольшом количестве. Китайский рынок очень емкий и большой, и это шанс для расширения производства. Не секрет, что наши предприятия пищевой промышленности работают не в полной мере, на 50, 60, 70%. Есть хорошая возможность повысить рентабельность и выйти на внешний рынок», — сказал Сергей Казаченко.
«Попасть [в центр беспошлинной торговли] очень просто. Когда открылся первый центр в Фуюане, мы давали объявления по телевидению, в газетах, на сайте администрации. Все желающие предприниматели могли выехать в Китай бесплатно — в течение трех дней мы показывали этот центр, рассказывали об условиях поставки товаров. Для этого нужно было взять две фотографии и загранпаспорт. Мы приглашали около ста человек, но, к сожалению, только 64 человека отважились поехать, и многие из них сейчас работают [в Китае]», — рассказал заместитель мэра Хабаровска.
По его словам, бюрократических препон для желающих торговать на приграничных территориях нет.
«[При этом с работой] в другой стране есть определенные проблемы. Допустим, языковой барьер: хорошо тем, кто знает китайский язык, а остальным нужно с собой брать переводчика. [А в целом] у нас Китай рядом, многие выезжают в Фуюань, и для того, чтобы посмотреть условия работы — какой товар по каким ценам продается — достаточно одного дня. Утром уехать, вечером вернуться — и иметь свое представление о возможности осуществлять там предпринимательскую деятельность», — считает Сергей Казаченко.
«Есть неплохая возможность малому и среднему бизнесу заработать деньги», — подытожил представитель администрации Хабаровска.
Подробную информацию об условиях работы в Китае хабаровские предприниматели могут узнать по телефону:
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