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06:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Заммэра Хабаровска предложил местным предпринимателям зарабатывать в Китае

По словам Сергея Казаченко, на приграничных территориях есть все условия для выгодной торговли, но желающих выйти на зарубежный рынок пока немного.

Источник: Reuters

На севере Китая открываются все новые международные центры беспошлинной торговли, работать в которых могут и хабаровские предприниматели. За последние три года в приграничных районах Поднебесной появилось несколько таких точек — в Фуюане, Жаохэ, уезде Мишань и городском округе Хэган. Российские товары в эти центры привозят без таможенной пошлины, однако хабаровские производители не слишком охотно идут на международный рынок. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал заместитель мэра Хабаровска по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергей Казаченко.

«К сожалению, наши местные производители присутствуют там в небольшом количестве. Китайский рынок очень емкий и большой, и это шанс для расширения производства. Не секрет, что наши предприятия пищевой промышленности работают не в полной мере, на 50, 60, 70%. Есть хорошая возможность повысить рентабельность и выйти на внешний рынок», — сказал Сергей Казаченко.

Как отметил представитель мэрии, особым спросом у жителей Китая пользуются сладости, мука, соки, растительное масло, бутилированная вода, мед и дикоросы из России. В целом же ассортимент в международных центрах примерно соответствует набору товаров в российском магазине шаговой доступности.

«Попасть [в центр беспошлинной торговли] очень просто. Когда открылся первый центр в Фуюане, мы давали объявления по телевидению, в газетах, на сайте администрации. Все желающие предприниматели могли выехать в Китай бесплатно — в течение трех дней мы показывали этот центр, рассказывали об условиях поставки товаров. Для этого нужно было взять две фотографии и загранпаспорт. Мы приглашали около ста человек, но, к сожалению, только 64 человека отважились поехать, и многие из них сейчас работают [в Китае]», — рассказал заместитель мэра Хабаровска.

По его словам, бюрократических препон для желающих торговать на приграничных территориях нет.

«[При этом с работой] в другой стране есть определенные проблемы. Допустим, языковой барьер: хорошо тем, кто знает китайский язык, а остальным нужно с собой брать переводчика. [А в целом] у нас Китай рядом, многие выезжают в Фуюань, и для того, чтобы посмотреть условия работы — какой товар по каким ценам продается — достаточно одного дня. Утром уехать, вечером вернуться — и иметь свое представление о возможности осуществлять там предпринимательскую деятельность», — считает Сергей Казаченко.

Гость программы добавил, что работать в центрах беспошлинной торговли могут как производители, так и поставщики-посредники.

«Есть неплохая возможность малому и среднему бизнесу заработать деньги», — подытожил представитель администрации Хабаровска.

Подробную информацию об условиях работы в Китае хабаровские предприниматели могут узнать по телефону: 8 (914) 543−15−90.

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Заммэра Хабаровска предложил местным предпринимателям зарабатывать в Китае
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