Суши из Омска будут продавать в Китае
Первый магазин омичей заработал в городе Хэйхэ.
Первый магазин омичей заработал в городе Хэйхэ.
Соучредитель омской компании «Суши-маркет» Семен Ястребов опубликовал в твиттере фотографию открытого магазина на фудкорте в китайском торговом центре. Как сообщает «Новый Омск», омская фирма заработала в городе Хэйхэ, расположенном неподалеку от российского Благовещенска.
Омский киоск оформлен воздушными шарами в
Это первый магазин из Омска, открытый в Китае. При этом владельцы компании не ждут от него прибыли, так как не совсем разбираются в принципах международной торговли. Ранее «Суши-маркет» открывался на Украине, но вскоре магазин закрыли.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.