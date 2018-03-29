Суши из Омска будут продавать в Китае

Соучредитель омской компании «Суши-маркет» Семен Ястребов опубликовал в твиттере фотографию открытого магазина на фудкорте в китайском торговом центре. Как сообщает «Новый Омск», омская фирма заработала в городе Хэйхэ, расположенном неподалеку от российского Благовещенска.

Омский киоск оформлен воздушными шарами в красно-белой цветовой гамме. Название точки прописано на китайском и английском языке. Судя по снимку, за омскими суши уже выстроились очереди.

Это первый магазин из Омска, открытый в Китае. При этом владельцы компании не ждут от него прибыли, так как не совсем разбираются в принципах международной торговли. Ранее «Суши-маркет» открывался на Украине, но вскоре магазин закрыли.