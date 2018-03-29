Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
Эксперт о реакции Мэй на меры РФ: «Момент, когда до них дошло»
8 опасных для детей веществ, которые есть в каждом доме
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Оливковое масло назвали эликсиром
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов семьям погибших в Кемерово
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Американский истребитель загорелся в воздухе и упал на побережье
60-летняя Стоун в купальнике отдыхает с парнем
Лариса Гузеева показала, как выглядела в молодости
Младший брат Иглесиаса встречается с копией Курниковой
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Врач «скорой» заставлял подчиненных строить ему дачу
Квартиру мужчины дважды продали пока его не было
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
06:32 (мск), источник: Om1.ru

Суши из Омска будут продавать в Китае

Первый магазин омичей заработал в городе Хэйхэ.

Соучредитель омской компании «Суши-маркет» Семен Ястребов опубликовал в твиттере фотографию открытого магазина на фудкорте в китайском торговом центре. Как сообщает «Новый Омск», омская фирма заработала в городе Хэйхэ, расположенном неподалеку от российского Благовещенска.

Омский киоск оформлен воздушными шарами в красно-белой цветовой гамме. Название точки прописано на китайском и английском языке. Судя по снимку, за омскими суши уже выстроились очереди.

Это первый магазин из Омска, открытый в Китае. При этом владельцы компании не ждут от него прибыли, так как не совсем разбираются в принципах международной торговли. Ранее «Суши-маркет» открывался на Украине, но вскоре магазин закрыли.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Дыбаля в совете директоров омского «Авангарда» сменил Крылов
Еще один крупный пожар: в Санкт-Петербурге горит автосалон
США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН
СМИ: Кремль отказался «показательно» увольнять Тулеева
В Шотландии сняли на видео огромного лесного кота
В Германии остановили неисправный автобус с российскими детьми
В МИД возмутились невыдачей виз российским спортсменам
Минфин и бизнес предлагают два варианта защиты ТЦ от пожара
Глава британского МИД сравнил Россию с Раскольниковым
Спорт
«В США играют нечестно»: Захарова вступилась за борцов Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала США за создание препятствий в получении американских виз сборной России по вольной борьбе
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь