Авиакомпания S7 открыла продажу авиабилетов из Перми в Санкт-Петербург

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Пермь».

Перелеты будут осуществляться с 1 мая 2018 года три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам на самолетах Airbus A319.

Вылет из аэропорта «Пермь» назначен на 01:20 по местному времени. Время в пути — 2 часа 40 минут.

Напомним, на данный момент ежедневные рейсы в Санкт-Петербург осуществляет авиакомпания «Россия». Вылет осуществляется в 05:25, время в пути — 2 часа 25 минут.