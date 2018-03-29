Авиакомпания S7 открыла продажу авиабилетов из Перми в Санкт-Петербург
Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на прямой регулярный рейс по маршруту Пермь —
Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на прямой регулярный рейс по маршруту Пермь —
Об этом сообщает
Перелеты будут осуществляться с 1 мая 2018 года три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам на самолетах Airbus A319.
Вылет из аэропорта «Пермь» назначен на 01:20 по местному времени. Время в пути — 2 часа 40 минут.
Напомним, на данный момент ежедневные рейсы в
Данное расписание действует до 27 октября.
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