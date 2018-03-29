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08:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Авиакомпания S7 открыла продажу авиабилетов из Перми в Санкт-Петербург

Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на прямой регулярный рейс по маршруту Пермь — Санкт-Петербург — Пермь.

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Пермь».

Перелеты будут осуществляться с 1 мая 2018 года три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам на самолетах Airbus A319.

Вылет из аэропорта «Пермь» назначен на 01:20 по местному времени. Время в пути — 2 часа 40 минут.

Напомним, на данный момент ежедневные рейсы в Санкт-Петербург осуществляет авиакомпания «Россия». Вылет осуществляется в 05:25, время в пути — 2 часа 25 минут.

Данное расписание действует до 27 октября.

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