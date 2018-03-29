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08:36 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске у ост. «Госпиталь» установили светящиеся дорожные знаки

Знаки работают в тестовом режиме.

В Омске у ост. «Госпиталь» установили светящиеся дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба омской мэрии.

Накануне, 28 марта, на ул. Гагарина у ост. «Госпиталь» в тестовом режиме установили новые светящиеся дорожные знаки. Они предупреждают водителей о пешеходном переходе.

«Выбранный участок улично-дорожной сети города удобен для ежедневного контроля за эксплуатационным состоянием новых объемных дорожных знаков со стороны представителей департамента», — пояснил заместитель начальника отдела организации и безопасности дорожного движения профильного департамента Сергей Шевелев.

По мнению специалистов департамента транспорта, установка знаков с внутренней подсветкой позволит водителям заблаговременно увидеть знак в вечернее время.

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