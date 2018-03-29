В Омске у ост. «Госпиталь» установили светящиеся дорожные знаки
Знаки работают в тестовом режиме.
Знаки работают в тестовом режиме.
В Омске у ост. «Госпиталь» установили светящиеся дорожные знаки. Об этом сообщает
Накануне, 28 марта, на ул. Гагарина у ост. «Госпиталь» в тестовом режиме установили новые светящиеся дорожные знаки. Они предупреждают водителей о пешеходном переходе.
«Выбранный участок
По мнению специалистов департамента транспорта, установка знаков с внутренней подсветкой позволит водителям заблаговременно увидеть знак в вечернее время.
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