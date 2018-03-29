Они в ужасном состоянии: старые трамваи из Ростова Таганрог не возьмет

Идея передать старые трамваи Ростова в Таганрог не нашла поддержки местных властей. Об этом в ходе своей пресс-конференции заявил глава администрации города Андрей Лисицкий.

«Мы провели оценку ростовских трамваев, нам никакого экономического смысла брать их нет», — комментирует чиновник.

По его словам, стоимость ремонта каждого трамвая превысит миллион рублей, ведь ширина трамвайной колеи в Таганроге другая.

«Мы сейчас ведём работу с Москвой, где обновили парк, и там трамваи практически в идеальном состоянии, сообщил глава администрации. — И они передают эти трамваи регионам.».