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17:50 (мск), источник: Деловое сообщество

Они в ужасном состоянии: старые трамваи из Ростова Таганрог не возьмет

Администрация Таганрога отказалась принимать трамваи из Ростова, по их словам, это экономически невыгодно.

Идея передать старые трамваи Ростова в Таганрог не нашла поддержки местных властей. Об этом в ходе своей пресс-конференции заявил глава администрации города Андрей Лисицкий.

«Мы провели оценку ростовских трамваев, нам никакого экономического смысла брать их нет», — комментирует чиновник.

По его словам, стоимость ремонта каждого трамвая превысит миллион рублей, ведь ширина трамвайной колеи в Таганроге другая.

«Мы сейчас ведём работу с Москвой, где обновили парк, и там трамваи практически в идеальном состоянии, сообщил глава администрации. — И они передают эти трамваи регионам.».

Практика такой передачи давно налажена. Свои заявки на получение столичных трамваев оставили власти нескольких регионов, например, Нижегородская область. Проблема трамвайного парка Таганрога будет решаться, ведь сейчас там наблюдается дефицит подвижного состава. При необходимом минимуме в 55 трамваев, фактически на линии выходит всего 35.

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