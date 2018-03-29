Ученик алматинской школы предложил способ увеличения ВВП страны

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Ученик 11 класса Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления Алматы Иван Крепак предложил способ увеличения валового внутреннего продукта Казахстана за несколько месяцев, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

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В своем выступлении на IV съезде молодежного крыла «Жас Отан» он выдвинул инициативу по повсеместному внедрению в школьную программу предметов по обучению роботехнике и программированию, таким образом решив задачу по подготовке специалистов в сфере IT индустрии.

«Я уверен, что эти инвестиции будут оправданы, ведь ежегодно через рынок мирового IT фриланса проходят более двадцати с половиной миллионов заказов. Если серьезно заняться подготовкой кадров в сфере удаленных IT индустрии, то можно добиться значительного увеличения уровня ВВП в считанные месяцы», — сказал школьник.

Также Иван Крепак предложил привлечь молодежь к республиканскому проекту «Кибер щит» по поиску уязвимости в системе электронного правительства.