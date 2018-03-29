Ученик алматинской школы предложил способ увеличения ВВП страны
По мнению учащегося, государству необходимо внедрить в школьную программу предметы по обучению роботехнике и программированию.
По мнению учащегося, государству необходимо внедрить в школьную программу предметы по обучению роботехнике и программированию.
АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Ученик 11 класса Назарбаев интеллектуальной школы
В своем выступлении на IV съезде молодежного крыла «Жас Отан» он выдвинул инициативу по повсеместному внедрению в школьную программу предметов по обучению роботехнике и программированию, таким образом решив задачу по подготовке специалистов в сфере IT индустрии.
«Я уверен, что эти инвестиции будут оправданы, ведь ежегодно через рынок мирового IT фриланса проходят более двадцати с половиной миллионов заказов. Если серьезно заняться подготовкой кадров в сфере удаленных IT индустрии, то можно добиться значительного увеличения уровня ВВП в считанные месяцы», — сказал школьник.
Также Иван Крепак предложил привлечь молодежь к республиканскому проекту «Кибер щит» по поиску уязвимости в системе электронного правительства.
В IV съезде молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нур Отан» принимают участие 1 500 делегатов со всех регионов страны.
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