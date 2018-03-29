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10:20 (мск), источник: Вести - Омск

Александр Бурков договорился о снижении цен на горючее для омских аграриев

Глава региона Александр Бурков договорился с руководством топливной компании о снижении цен на горючее для омских аграриев на время посевной.

В результате цена снижена на 500 рублей за тонну топлива. Теперь это позволит омским фермерам сэкономить более 40 миллионов рублей.

Скидка для Омского региона уже начала действовать. Сейчас льготная цена за тонну составляет 44850 рублей.

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