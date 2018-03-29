В Ленобласти создали первое крупное государственное дорожное предприятие
Тихвинское и Бокситогорское дорожные
Тихвинское и Бокситогорское дорожные
Общая протяжённость региональных дорог, обслуживаемых укрупнённым ДРСУ, составит почти две тысячи километров.
Как сообщает
«Наша цель — создание стабильных и устойчивых в финансовом плане ДРСУ, которые смогут заниматься в том числе ремонтами дорог и нанесением разметки», — отметил глава дорожного комитета Юрий Запалатский на встрече с директорами ДРСУ.
Напомним, что содержанием трасс в Ленинградской области изначально занимались 17 государственных предприятий. В 2017 году дорожная отрасль 47-го региона перешла на заключение двухлетних контрактов по содержанию дорог. Мера направлена на улучшение состояния дорожной сети, так как подрядчики смогут планировать свою работу: закупать необходимые материалы на перспективу и пользоваться лизинговыми программами.
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