В Ленобласти создали первое крупное государственное дорожное предприятие

Общая протяжённость региональных дорог, обслуживаемых укрупнённым ДРСУ, составит почти две тысячи километров.

Как сообщает пресс-служба ГКУ «Ленавтодор», реорганизация госпредприятий выполняется в рамках реформы, инициатором которой стал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Постановление о начале укрупнения ДРСУ было подписано в конце 2017 года.

Следующим этапом реформы будет объединение четырёх предприятий западной части региона: к Волосовскому ДРСУ присоединятся Сланцевское, Лужское и Кингисеппское.

«Наша цель — создание стабильных и устойчивых в финансовом плане ДРСУ, которые смогут заниматься в том числе ремонтами дорог и нанесением разметки», — отметил глава дорожного комитета Юрий Запалатский на встрече с директорами ДРСУ.