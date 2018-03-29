В Калининградскую область пытались ввезти партию заражённых роз из Латвии
Сотрудники Россельхознадзора не пустили в регион партию роз из Латвии. Во время проверки специалисты обнаружили в срезанных растениях западный цветочный трипс.
Сотрудники Россельхознадзора не пустили в регион партию роз из Латвии. Во время проверки специалисты обнаружили в срезанных растениях западный цветочный трипс.
Лабораторное исследование показало, что в 240 розах действительно был опасный карантинный вредитель. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Чтобы не допустить распространения трипса, цветы уничтожили. Как отметили в ведомстве, от роз избавились по заявлению собственника.
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