Экономные фонари и дорогую разметку пообещали Новосибирску

Также на наиболее аварийноопасных участках города и возле школ нанесут разметку из пластика. Для полного перехода города на долгосрочную разметку понадобится 160 млн рублей, однако таких средств в бюджете пока нет.

Переход на новые уличные фонари и долгосрочную дорожную разметку обсудили на заседании комиссии мэрии Новосибирска по обеспечению безопасности дорожного движения.

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Новые светильники для Академгородка.

Устаревшие натриевые лампы заменят на светодиодные светильники в Академгородке и на Бердском шоссе. Пилотный проект предусматривает замену 1150 светильников.

— Светодиодные светильники — новый и высокотехнологичный источник света. Индивидуальный подбор светильников для различных участков дорог позволяет уменьшить их мощность и повысить экономию электрической энергии. Общее сокращение расходов на содержание, включая экономию электроэнергии и сокращение затрат на замену ламп, составит более 2 млн рублей в год, срок окупаемости проекта — шесть лет, — говорит директор МКУ «Горсвет» Константин Анакин.

Эксперимент по экономии электроэнергии стартует в Советском районе, поскольку там имеется локальный участок, не имеющий других подключений. Это позволит получить наиболее чистые показатели экономии.

Эффективная или эффектная?

Небольшая дискуссия разгорелась на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения по поводу дорожной разметки. Присутствующим представителям общественности показалось неправомерным тратить такие большие средства на покрытие дороги пластиком. По планам на 2018 год разметка из холодного пластика будет наноситься в местах концентрации ДТП и возле детских учреждений.

— От практики использования краски, которая за лето наносится 4−5 раз, нужно уходить. Стоимость содержания покраски холодным пластиком — 160 млн рублей. Мы пока не можем себе этого позволить. После выполнения поручения Президента России об организации безопасности в районах, где дети ходят в школу через дороги, это потребует дополнительно 87 млн рублей, будем добиваться другого финансирования, — отметил заместитель мэра Данияр Сафиуллин.

Статистика аварийности также указывает в пользу долгосрочной разметки. Только в 2017 году отсутствие разметки сопутствовало возникновению почти 1000 дорожно-транспортных происшествий в Новосибирске, в которых погибли 33 человека и 32 пострадали.