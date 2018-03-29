В Калининграде эстакадный мост на Ленинском проспекте готовят к ремонту
В четверг рабочие завершили нанесение временной разметки. Это вызвало изменения в движении транспорта.
В четверг рабочие завершили нанесение временной разметки. Это вызвало изменения в движении транспорта.
Перекрыты две автомобильные полосы. Машины и автобусы едут по трамвайным путям.
Вот кадры, которые нам прислали калининградцы. Начиная с 3 апреля, на эстакаде начинается ремонт. На дорожном покрытии появились ямы. Мост приведут в порядок в течение полутора месяцев, об этом ранее сообщили в городской администрации.
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