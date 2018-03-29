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13:26 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде эстакадный мост на Ленинском проспекте готовят к ремонту

В четверг рабочие завершили нанесение временной разметки. Это вызвало изменения в движении транспорта.

Перекрыты две автомобильные полосы. Машины и автобусы едут по трамвайным путям.

Вот кадры, которые нам прислали калининградцы. Начиная с 3 апреля, на эстакаде начинается ремонт. На дорожном покрытии появились ямы. Мост приведут в порядок в течение полутора месяцев, об этом ранее сообщили в городской администрации.

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