Для уральского завода из-за коммунальных долгов наступит «блэк-аут»
Предприятие задолжало за электроэнергию 33 миллиона рублей.
Предприятие задолжало за электроэнергию 33 миллиона рублей.
Для Барачинского электромеханического завода
— Ежемесячно завод расходует 1,1 млн кВт*ч на сумму 4,2 миллиона рублей. Администрация БЭМЗ регулярно нарушает исполнение графиков реструктуризации задолженности, что усугубляет финансовую ситуацию. «ЭнергосбыТ Плюс» потребовал от неплательщика полностью оплатить задолженность до 29 марта. При непогашении долга потребитель обязан самостоятельно отключить электроэнергию, — сообщили в
При всех возможных жестких мерах завод будет должен
В «ЭнергосбыТ Плюс» также отметили, что в отношении
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