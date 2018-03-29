Для уральского завода из-за коммунальных долгов наступит «блэк-аут»

Для Барачинского электромеханического завода из-за коммунальных долгов уже сегодня может наступить «блэк-аут». Предприятие семь месяцев не платило за электроэнергию, в результате чего задолжало за блага цивилизации 33 миллиона рублей.

— Ежемесячно завод расходует 1,1 млн кВт*ч на сумму 4,2 миллиона рублей. Администрация БЭМЗ регулярно нарушает исполнение графиков реструктуризации задолженности, что усугубляет финансовую ситуацию. «ЭнергосбыТ Плюс» потребовал от неплательщика полностью оплатить задолженность до 29 марта. При непогашении долга потребитель обязан самостоятельно отключить электроэнергию, — сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

При всех возможных жестких мерах завод будет должен каким-то образом обеспечить бесперебойное энергоснабжение абонентам, которые зависит в этом отношении от промышленного объекта.