Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы 200 лет греемся российским газом»: в Лондоне напомнили Мэй
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Врач «скорой» заставлял подчиненных строить ему дачу
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
В Подмосковье случился крупный пожар: Люди прыгали из окон - СМИ
СМИ: Рождественская рассказала о смерти Васильевой
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Врач «скорой» заставлял подчиненных строить ему дачу
Квартиру мужчины дважды продали пока его не было
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
11Акции в память о погибших в Кемерово
13:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Для уральского завода из-за коммунальных долгов наступит «блэк-аут»

Предприятие задолжало за электроэнергию 33 миллиона рублей.

Для Барачинского электромеханического завода из-за коммунальных долгов уже сегодня может наступить «блэк-аут». Предприятие семь месяцев не платило за электроэнергию, в результате чего задолжало за блага цивилизации 33 миллиона рублей.

— Ежемесячно завод расходует 1,1 млн кВт*ч на сумму 4,2 миллиона рублей. Администрация БЭМЗ регулярно нарушает исполнение графиков реструктуризации задолженности, что усугубляет финансовую ситуацию. «ЭнергосбыТ Плюс» потребовал от неплательщика полностью оплатить задолженность до 29 марта. При непогашении долга потребитель обязан самостоятельно отключить электроэнергию, — сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

При всех возможных жестких мерах завод будет должен каким-то образом обеспечить бесперебойное энергоснабжение абонентам, которые зависит в этом отношении от промышленного объекта.

В «ЭнергосбыТ Плюс» также отметили, что в отношении предприятия-неплательщика начата процедура банкротства и введено наблюдение.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Националист Железнов заслужил четыре года колонии
Рысь воспитывает двух полуторамесячных медвежат в иркутском зоопарке
СКР и МЧС видят разные причины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»
Группа террористов ликвидирована на Кубани
Китай посоветовал США «не рыть себе яму»
Британские СМИ испугались модернизации российской «Мертвой руки»
Уткин сравнил игрока сборной России с деревянным чурбаном
Лиса украла у мужчины кошелек (видео)
Россияне рассказали, что они ценят в противоположном поле
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети» Девочка поможет ведущим шоу Евгении Медведевой и Алексею Ягудину подбадривать юных участников проекта
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
Муж Боярской похвастался чудесным подарком 5-летнего сына (фото) Поклонники отметили сходство нарисованного папы с «оригиналом».
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь