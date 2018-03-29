Уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня

Источник: Башинформ

Так, 31 марта в Ленинском районе торговля мясом, медом, овощами и другой продукцией республиканских производителей будет вестись перед сквером «Волна» на ул. Ахметова.

В Октябрьском районе аналогичная торговля в течение двух выходных дней — 31 марта и 1 апреля — развернется на площади перед Дворцом спорта.