Уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня
УФА, 29 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В двух районах башкирской столицы 31 марта и 1 апреля состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня.
УФА, 29 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В двух районах башкирской столицы 31 марта и 1 апреля состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня.
Так, 31 марта в Ленинском районе торговля мясом, медом, овощами и другой продукцией республиканских производителей будет вестись перед сквером «Волна» на ул. Ахметова.
В Октябрьском районе аналогичная торговля в течение двух выходных дней — 31 марта и 1 апреля — развернется на площади перед Дворцом спорта.
Время работы сельскохозяйственных ярмарок — с 10 до 16 часов.
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