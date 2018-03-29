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13:18 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня

УФА, 29 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В двух районах башкирской столицы 31 марта и 1 апреля состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня.

Источник: Башинформ

Так, 31 марта в Ленинском районе торговля мясом, медом, овощами и другой продукцией республиканских производителей будет вестись перед сквером «Волна» на ул. Ахметова.

В Октябрьском районе аналогичная торговля в течение двух выходных дней — 31 марта и 1 апреля — развернется на площади перед Дворцом спорта.

Время работы сельскохозяйственных ярмарок — с 10 до 16 часов.

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