Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Китайцы резко ответили Британии за нападки на РФ по Скрипалю
«Русские никогда не играли с такими ставками»: в США встревожены
Муж Боярской похвастался чудесным подарком 5-летнего сына (фото)
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Мэр где?: Путин возмущен отсутствием главы Кемерова на совещании
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
РФ готовит ответ Украине за дипломатов - СМИ
СМИ: в Петербурге горит крупнейший универмаг ДЛТ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Лада Дэнс призналась в любви Андрею Малахову
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
14:35 (мск), источник: Комсомольская правда

МРОТ на Южном Урале повысят до 10,5 тысяч

Уже через месяц его сравняют по величине с прожиточным минимумом.

В Челябинской области повысится минимальный размер оплаты труда. Его поднимут до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года, то есть до 10 тысяч 608 рублей.

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын доложил, что деньги есть. Новый МРОТ начнет действовать с 1 мая.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Энергоэффективный капремонт: первые итоги
На Украине полицейские, станцевавшие под "Офицеры", отправлены на Донбасс
МЧС установило очаг возгорания в «Зимней вишне»
На уточках для ванн обнаружили миллиарды бактерий
Шакро Молодой получил девять лет и десять месяцев колонии
Группа террористов ликвидирована на Кубани
Британские СМИ испугались модернизации российской «Мертвой руки»
Шеф-повар разделал оленью ногу на глазах у протестующих веганов
Особая папка. Рассекречен личный архив маршала Малиновского
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети» Девочка поможет ведущим шоу Евгении Медведевой и Алексею Ягудину подбадривать юных участников проекта
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь