МРОТ на Южном Урале повысят до 10,5 тысяч
Уже через месяц его сравняют по величине с прожиточным минимумом.
Уже через месяц его сравняют по величине с прожиточным минимумом.
В Челябинской области повысится минимальный размер оплаты труда. Его поднимут до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года, то есть до 10 тысяч 608 рублей.
Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын доложил, что деньги есть. Новый МРОТ начнет действовать с 1 мая.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.