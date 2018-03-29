Топливо в Беларуси 30 марта подорожает на 1 копейку

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо с 30 марта на АЗС увеличиваются на 1 копейку, или в среднем на 0,75%.

Как сообщалось, в Беларуси разработан новый механизм изменения цен на автомобильное топливо — в зависимости от изменения ситуации на нефтяном рынке предусматривается возможность корректировки цен на нефтепродукты как в сторону увеличения, так и снижения. При этом предусматривается постепенный выход на уровень цен, сопоставимый с действующим на российском рынке. В дальнейшем цены будут корректироваться в соответствии с изменениями мировых цен на нефть, курса национальной валюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы.