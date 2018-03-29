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16:11 (мск), источник: "Российская газета"

Жители 20 городов Ростовской области выбрали проекты благоустройства

В Ростовской области за новую комфортную жизнь проголосовали почти 719 тысяч человек от 14 лет, определено более 20 общественных мест, которые кардинально преобразятся. Разработаны оригинальные дизайн-проекты их благоустройства.

Изначально в конкурсе участвовало намного больше проектов — по несколько от каждого крупного города. Исключением стал Ростов-на-Дону, где было выбрано сразу три территории, на благоустройство которых будут направлены казенные средства. Городским властям удалось найти существенное внебюджетное финансирование проектов. В большинстве городов отдано предпочтение центральным улицам, паркам и скверам. Например, в Азове это бульвар Петровский, где расположен главный городской музей, в Аксае — сквер в центре города на пересечении улиц Садовой и Речников, набравший более пяти тысяч голосов.

В Батайске победил проект благоустройства аллеи имени Панфилова, к которой примыкает детская музыкальная школа. Проголосовавшим за него батайчанам, видимо, понравилось, что архитекторы придумали музыкальную аллею. А вот в донской столице идеи благоустройства добрались до отдаленных от центра микрорайонов. Ростовчане отдавали голоса за парк имени Собино в Железнодорожном районе, сквер «Северный» в Ворошиловском и парк «Осенний» в Первомайском.

— Такой выбор можно объяснить тем, что центр города уже преображается в преддверии чемпионата мира по футболу, — пояснила советник губернатора области, заместитель руководителя рабочей группы по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Светлана Мананкина.

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Победившие проекты совсем не похожи друг на друга, но объединяет их то, что они учитывают пожелания населения. Например, в Белой Калитве горожане потребовали восстановить амфитеатр и сделать велодорожки. Центральную аллею Семикаракорска украсит арт-объект в виде огромных круглых часов со стрелками. Конечно же, в каждый проект архитекторы пытались привнести местный колорит. Городской сквер в Аксае будет под стать живописным окрестностям старинного города: прямо на центральной аллее появятся фигуры скачущих во весь опор коней, из-под копыт которых будут лететь водяные брызги, а вокруг зашелестит донской ковыль.

Самым дорогим оказался таганрогский проект «Приморский парк». Зато там на тринадцати гектарах появится множество площадок для активного отдыха и развлечений: авиамодельная, мини-футбольная, спортивная, веревочный парк, кинотеатр под открытым небом и другие. Благоустройство ростовского парка имени Собино обойдется в 122 миллиона рублей. Но в реализации проекта существенную финансовую помощь намерены оказать спонсоры, которые обещают оплатить не менее четверти расходов.

Некоторые горожане остались недовольны прошедшими общественными обсуждениями, поэтому они продолжились уже после официального объявления итогов голосования. Так, представитель ростовского общественного движения «Городской патруль» Мария Мазурок, написала в соцсетях, что дизайн-проекты должны были по закону опубликовать в интернете еще до первого марта, но накануне появился только один. Большинство территорий, выбранных жителями области, будет благоустроено к декабрю.

Справка «РГ»

Все победившие проекты размещены на сайте gorodsreda2018.ru. На нем можно ознакомиться и с результатами голосования.

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