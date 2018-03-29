Более 100 млн рублей направят на увеличение зарплат нижегородских бюджетников
Дополнительные федеральные средства на эти цели ожидаются в апреле 2018 года.
Дополнительные федеральные средства на эти цели ожидаются в апреле 2018 года.
102,3 млн рублей планируется направить на увеличение зарплат работникам бюджетной сферы в Нижегородской области. Соответствующие поправки в бюджет приняло Заксобрание 29 марта.
Как сообщила министр финансов региона Ольга Сулима, уже подписано распоряжение правительства РФ о распределении дотаций, в соответствии с которым Нижегородская область получит 284,5 млн рублей из федерального бюджета на доведение зарплаты работников бюджетной сферы до уровня МРОТ. Ожидается, что федеральные средства поступят в апреле.
Также законопроектом предлагается увеличение расходов на 141,6 млн рублей: на строительство станции метро «Стрелка», на 582,2 млн рублей: на увеличение ассигнований областного дорфонда, на 451,3 млн рублей: на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан, на 35,3 млн рублей: на ликвидацию накопленного экологического ущерба в Дзержинске.
В результате доходы областного бюджета увеличатся на 517 млн рублей (до 143,9 млрд рублей), расходы — на 1,6 млрд рублей (до 146,5 млрд рублей).
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