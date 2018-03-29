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18:00 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане изъяли почти 2 тонны испорченных хлебобулочных изделий

В Татарстане Роспотребнадзор по РТ из оборота изъял 561 партию хлебобулочных и кондитерских изделий объемом в 1,8 тонны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Prokazan.ru

Чаще всего причиной несоответствия продукции установленным требованиям являлось нарушение условий хранения и транспортировки кондитерских изделий, просрочка продуктов и отсутствие полной и достоверной информации.

Всего было исследовано 6300 проб хлебобулочных и кондитерских изделий.

 — Вместе с тем, в исследованных образцах хлебобулочных и кондитерских изделий не были обнаружены патогенные микроорганизмы, токсичные элементы, пестициды, не выявлялось также превышение гигиенического норматива по содержанию консервантов в кондитерских изделиях, — добавили в ведомстве.

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