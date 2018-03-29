В Татарстане изъяли почти 2 тонны испорченных хлебобулочных изделий

Чаще всего причиной несоответствия продукции установленным требованиям являлось нарушение условий хранения и транспортировки кондитерских изделий, просрочка продуктов и отсутствие полной и достоверной информации.

— Вместе с тем, в исследованных образцах хлебобулочных и кондитерских изделий не были обнаружены патогенные микроорганизмы, токсичные элементы, пестициды, не выявлялось также превышение гигиенического норматива по содержанию консервантов в кондитерских изделиях, — добавили в ведомстве.