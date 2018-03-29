Более 1,3 млрд рублей потратят на увеличение зарплат работников бюджетной сферы
В Ростовской области депутаты Законодательного собрания внесли поправки в закон о региональном бюджете. Теперь, более 1,3 млрд рублей выделяет на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, сообщили в ведомстве.
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