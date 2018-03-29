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17:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Более 1,3 млрд рублей потратят на увеличение зарплат работников бюджетной сферы

В Ростовской области депутаты Законодательного собрания внесли поправки в закон о региональном бюджете. Теперь, более 1,3 млрд рублей выделяет на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, сообщили в ведомстве.

«С 1 мая текущего года минимальный размер оплаты труда составит до 11 тыс. рублей», — указано в тексте.

Повышение заработных плат будет происходить в течение года. Их учтут в следующих поправках областного бюджета.

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