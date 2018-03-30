Убытка не будет. «Газпром» приготовился выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд

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«Газпром» отразит в финансовой отчетности за 2017 год сумму в $2,56 млрд, зарезервированную для выплаты «Нафтогазу Украины» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил в четверг, 29 марта, зампред правления российской компании Андрей Круглов.

«В отчетности эти цифры будут отражены», — приводит агентство «Интерфакс» его слова. Круглов при этом не ответил прямо на вопрос, выплатит ли «Газпром» «Нафтогазу» эту сумму. «Сейчас мы подали апелляцию в верховный шведский суд. Подождем решения», — отметил топ-менеджер.

Круглов подчеркнул, что отражение в отчетности суммы в $2,56 млрд для выплаты «Нафтогазу», не означает убытков для «Газпрома». «Это значит, что прибыль будет меньше… Убыток мы не покажем», — заявил зампред газового монополиста.

Отчетность «Газпрома» по РСБУ за 2017 год будет опубликована 30 марта. Публикация отчетности по МСФО состоится в конце апреля.

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Многолетний спор

Два арбитражных спора «Газпрома» с «Нафтогазом» длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ — с июня 2014 года по декабрь 2017 года, и по контракту на транзит — с октября 2014 года по февраль 2018.

В декабре 2017 года и в феврале 2018 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма вынес решения по двум спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку газа и контрактов на транзит газа. Стокгольмский арбитраж в целом удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому», обязав российскую компанию выплатить украинской за недопоставку газа по транзитному договору $4,63 млрд (с учетом встречных требований сумма была снижена до $2,56 млрд), но отклонив требования «Нафтогаза» по увеличению тарифа на транзит газа.

«Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — расторгнет сами контракты через суд. 5 марта российская компания направила «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

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13 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, что расторжение контрактов с «Нафтогазом» необходимо, в том числе, чтобы избежать будущих штрафов за транзит через Украину в объеме менее 110 млрд куб. м в год. «Мы, без сомнения, рассчитываем на то, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с «Нафтогазом», — сказал Миллер, напомнив, что процесс расторжения контрактов займет полтора-два года.

21 марта «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по поставкам газа. Апелляция по решению суда о транзите газа будет подана до конца марта 2018 года.

Плюс $0,5 млн в день

При этом Киев в четверг, 29 марта, напомнил, что сумма долга «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», установленная решением Стокгольмского арбитража, увеличивается на $0,5 млн в день в виде пени. «На сегодняшний день происходит начисление пени с “Газпрома”, пеня составляет почти полмиллиона долларов ежедневно», — заявил министр юстиции Украины Павел Петренко (цитата по агентству УНИАН).

Петренко отметил, что у «Газпрома» нет шансов избежать ответственности и взыскание долга — лишь вопрос времени. Полная сумма, заверил Петренко, «будет полностью взыскана в ближайшее время».