Убытка не будет. «Газпром» приготовился выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд
В Киеве утверждают, что промедление с выплатой установленного Стокгольмским арбитражным судом долга, увеличивает его на $0,5 млн ежедневно в виде пени.
В Киеве утверждают, что промедление с выплатой установленного Стокгольмским арбитражным судом долга, увеличивает его на $0,5 млн ежедневно в виде пени.
«Газпром» отразит в финансовой отчетности за 2017 год сумму в $2,56 млрд, зарезервированную для выплаты «Нафтогазу Украины» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил в четверг, 29 марта, зампред правления российской компании Андрей Круглов.
Круглов подчеркнул, что отражение в отчетности суммы в $2,56 млрд для выплаты «Нафтогазу», не означает убытков для «Газпрома». «Это значит, что прибыль будет меньше… Убыток мы не покажем», — заявил зампред газового монополиста.
Отчетность «Газпрома» по РСБУ за 2017 год будет опубликована 30 марта. Публикация отчетности по МСФО состоится в конце апреля.
Многолетний спор
Два арбитражных спора «Газпрома» с «Нафтогазом» длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ — с июня 2014 года по декабрь 2017 года, и по контракту на транзит — с октября 2014 года по февраль 2018.
В декабре 2017 года и в феврале 2018 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма вынес решения по двум спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку газа и контрактов на транзит газа. Стокгольмский арбитраж в целом удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому», обязав российскую компанию выплатить украинской за недопоставку газа по транзитному договору $4,63 млрд (с учетом встречных требований сумма была снижена до $2,56 млрд), но отклонив требования «Нафтогаза» по увеличению тарифа на транзит газа.
13 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил на встрече с
21 марта «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по поставкам газа. Апелляция по решению суда о транзите газа будет подана до конца марта 2018 года.
Плюс $0,5 млн в день
При этом Киев в четверг, 29 марта, напомнил, что сумма долга «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», установленная решением Стокгольмского арбитража, увеличивается на $0,5 млн в день в виде пени. «На сегодняшний день происходит начисление пени с “Газпрома”, пеня составляет почти полмиллиона долларов ежедневно», — заявил министр юстиции Украины Павел Петренко (цитата по агентству УНИАН).
Тем не менее Минюст Украины готовится к принудительному взысканию долга «Газпрома» на основании
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