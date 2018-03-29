Исследование: число абонентов сотовой связи в России в 2017 году снизилось на 200 тыс

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Количество абонентов сотовой связи в России по итогам 2017 года сократилось почти на 200 тыс. единиц и составило 255,4 млн sim-карт. Отрицательную динамику показала «большая тройка» операторов, следует из исследования аналитической компании AC&M-Consulting.

Так, число абонентов МТС, несмотря на самую высокую долю по количеству абонентов в 31%, снизилось на 1,7 млн sim-карт, «Мегафона», который занимает 29% рынка, — на 170 тыс. sim-карт, а «Вымпелкома» (бренд «Билайн») с долей в 23% на рынке — на 147,4 тыс. sim-карт. Положительную динамику продемонстрировал только оператор Tele2, который занимает самую низкую долю на рынке по числу абонентов среди крупных игроков (16%) — количество абонентов в 2017 году увеличилось на 1,6 млн sim-карт.