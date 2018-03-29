Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети»
Назван лучший автомобиль в мире
Женщина притворилась беременной ради поездки в скорой
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
В центре Петербурга загорелся крупнейший универмаг - СМИ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Экс-ведущая «Орла и решки» сделала ринопластику
Поклонники считают, что 50-летняя Алика Смехова выглядит на 35
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
1660-летие Гари Олдмана
29 марта, источник: ТАСС

Исследование: число абонентов сотовой связи в России в 2017 году снизилось на 200 тыс

В частности, число абонентов МТС снизилось на 1,7 млн sim-карт.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Количество абонентов сотовой связи в России по итогам 2017 года сократилось почти на 200 тыс. единиц и составило 255,4 млн sim-карт. Отрицательную динамику показала «большая тройка» операторов, следует из исследования аналитической компании AC&M-Consulting.

Так, число абонентов МТС, несмотря на самую высокую долю по количеству абонентов в 31%, снизилось на 1,7 млн sim-карт, «Мегафона», который занимает 29% рынка, — на 170 тыс. sim-карт, а «Вымпелкома» (бренд «Билайн») с долей в 23% на рынке — на 147,4 тыс. sim-карт. Положительную динамику продемонстрировал только оператор Tele2, который занимает самую низкую долю на рынке по числу абонентов среди крупных игроков (16%) — количество абонентов в 2017 году увеличилось на 1,6 млн sim-карт.

Рост числа абонентов зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге — здесь количество абонентов возросло на 1,3 млн (до 45,9 млн sim-карт) и 665 тыс. (до 16,5 млн sim-карт) соответственно. В свою очередь число абонентов в регионах снизилось на 2,1 млн и составило 193,1 млн sim-карт.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Подвалы их особняков были буквально завалены деньгами
Источник: ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, вероятнее всего, подожгли
Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
Юлия Скрипаль пришла в сознание и заговорила
Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне
Телеканал RT прекратит вещание в Вашингтоне
Российский «Тайфун» появился в курдском кантоне
Симулятор ядерной бомбардировки: что случится с вашим домом?
Спорт
ЦСКА победил СКА в первом матче полуфинала плей-офф КХЛ Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь