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01:30 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минтранс Подмосковья хочет запретить эксплуатацию автобусов старше семи лет

Московская областная дума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает предельные сроки эксплуатации автобусов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на сайте министерства транспорта Московской области.

«Предлагается предусмотреть стандарты возраста автобусов: пять лет — это автобусы малого класса, семь лет — автобусы среднего и большого класс», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков во время выступления в Мособлдуме.

Кроме того, поправки закрепляют возможность оплаты проезда на любом транспорте не только с помощью карты «Стрелка», но и банковской картой.

Законопроект касается и причин для отзыва права на перевозку. Согласно поправкам, право на перевозку можно аннулировать через суд, если перевозчик не отдает данные с GPS/"Глонасс"-устройств в региональную навигационно-информационную систему (РНИС), неоднократно привлекается к административной ответственности за ДТП, необоснованно отказывает в приеме «Стрелки» и банковских карт или не соблюдает правила пожарной безопасности и медицинского освидетельствования водителей.

По словам господина Трескова, всего в Московской области перевозку пассажиров осуществляют около 11 тыс. автобусов. На 2018 год намечено обновление более 30% парка транспортных средств.

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