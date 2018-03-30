Минтранс Подмосковья хочет запретить эксплуатацию автобусов старше семи лет

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на сайте министерства транспорта Московской области.

«Предлагается предусмотреть стандарты возраста автобусов: пять лет — это автобусы малого класса, семь лет — автобусы среднего и большого класс», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков во время выступления в Мособлдуме.

Кроме того, поправки закрепляют возможность оплаты проезда на любом транспорте не только с помощью карты «Стрелка», но и банковской картой.

Законопроект касается и причин для отзыва права на перевозку. Согласно поправкам, право на перевозку можно аннулировать через суд, если перевозчик не отдает данные с GPS/"Глонасс"-устройств в региональную навигационно-информационную систему (РНИС), неоднократно привлекается к административной ответственности за ДТП, необоснованно отказывает в приеме «Стрелки» и банковских карт или не соблюдает правила пожарной безопасности и медицинского освидетельствования водителей.