Минтранс Подмосковья хочет запретить эксплуатацию автобусов старше семи лет
Московская областная дума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает предельные сроки эксплуатации автобусов.
Московская областная дума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает предельные сроки эксплуатации автобусов.
Об этом сообщается на сайте министерства транспорта Московской области.
Кроме того, поправки закрепляют возможность оплаты проезда на любом транспорте не только с помощью карты «Стрелка», но и банковской картой.
Законопроект касается и причин для отзыва права на перевозку. Согласно поправкам, право на перевозку можно аннулировать через суд, если перевозчик не отдает данные с GPS/"Глонасс"-устройств в региональную
По словам господина Трескова, всего в Московской области перевозку пассажиров осуществляют около 11 тыс. автобусов. На 2018 год намечено обновление более 30% парка транспортных средств.
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