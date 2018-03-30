Продукцию этой приморской свинофермы лучше не покупать
Целый ряд нарушений зафиксированы на свиноводческом предприятии Арсеньевского городского округа, сообщает DEITA. RU.
Целый ряд нарушений зафиксированы на свиноводческом предприятии Арсеньевского городского округа, сообщает DEITA. RU.
Внеплановая проверка, проведенная сотрудниками Управления Россельхознадзора, показала, что условия, в которых выращиваются животные, не соответствуют нормам ветеринарного законодательства и что предприятие не защищено от заноса
Так, на свиноферме отсутствуют въездные дезинфекционные барьеры, по территории хозяйства свободно перемещаются кошки и собаки. При входах в изолированные свиноводческие помещения, в помещения для хранения комбикормов, кормокухню, убойный пункт, помещение для хранения лекарственных препаратов отсутствуют дезинфекционные коврики с дезинфицирующим раствором. Здесь не ведется учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности. Потолок и верхняя часть стен в помещениях, где содержатся животные, в сплошной паутине и в налете грибка. Дезинфекция потолков и верхней части стен не проводилась более года. В животноводческих помещениях во время осмотра были замечены бегающие крысы.
В помещении убойного пункта стены, дверь, пол, окна, потолок не имеют покрытия, позволяющего проводить влажную уборку и дезинфекцию, краска облуплена, практически вся поверхность пола рыхлая, похожа на раскрошившийся цемент. Само помещение ветхое и требует ремонта. Навоз хранится недалеко от свинарников. Не соблюдаются правила по утилизации биологических отходов.
Директор свинофермы обязался устранить все нарушения в отведенные сроки. Тем не менее ему вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 30 тысяч рублей.
Таисия Масина.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.