Продукцию этой приморской свинофермы лучше не покупать

Внеплановая проверка, проведенная сотрудниками Управления Россельхознадзора, показала, что условия, в которых выращиваются животные, не соответствуют нормам ветеринарного законодательства и что предприятие не защищено от заноса особо-опасного заболевания — африканской чумы свиней.

Так, на свиноферме отсутствуют въездные дезинфекционные барьеры, по территории хозяйства свободно перемещаются кошки и собаки. При входах в изолированные свиноводческие помещения, в помещения для хранения комбикормов, кормокухню, убойный пункт, помещение для хранения лекарственных препаратов отсутствуют дезинфекционные коврики с дезинфицирующим раствором. Здесь не ведется учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности. Потолок и верхняя часть стен в помещениях, где содержатся животные, в сплошной паутине и в налете грибка. Дезинфекция потолков и верхней части стен не проводилась более года. В животноводческих помещениях во время осмотра были замечены бегающие крысы.

В помещении убойного пункта стены, дверь, пол, окна, потолок не имеют покрытия, позволяющего проводить влажную уборку и дезинфекцию, краска облуплена, практически вся поверхность пола рыхлая, похожа на раскрошившийся цемент. Само помещение ветхое и требует ремонта. Навоз хранится недалеко от свинарников. Не соблюдаются правила по утилизации биологических отходов.

Директор свинофермы обязался устранить все нарушения в отведенные сроки. Тем не менее ему вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 30 тысяч рублей.