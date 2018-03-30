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03:16 (мск), источник: VLADNEWS

Глава города поручил расторгнуть договор с подрядчиком на острове Русский

Исправлять положение глава города отправил муниципальное предприятие «Содержание городских территорий».

Контракт с подрядчиком на содержание грунтовых дорог на острове Русский может быть расторгнут за неисполнение. Об этом стало известно после проверки обращений жителей, проведенной по поручению главы Владивостока накануне, 29 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Задачу привести дороги Русского в порядок глава Владивостока Виталий Веркеенко поставил на еженедельной планерке в понедельник, 26 марта. С наступлением весны грунтовое дорожное полотно на острове покрылось глубокими ямами и лужами, что значительно осложнило транспортную обстановку. Подрядчику, выигравшему муниципальный контракт на обслуживание этих дорог, было дано поручение оперативно исправить ситуацию. Однако количество обращений от жителей островных поселков в интернет-приемную администрации Владивостока продолжало увеличиваться с каждым днем: за эту неделю их поступило больше, чем по пожарной безопасности.

«Обращаюсь к вам с просьбой привести в порядок дорогу на Русском, это “стиральная доска”, торчат острые камни, причем на всем протяжении дороги. Транспорт двигается со скоростью 10 км в час, автобусы ломаются, скорые. Дорога в ужасном состоянии, сплошные ухабы, ямы, рытвины. Никто не ровняет, не отсыпает».

«Ездить невозможно. Отказались от физиолечения маленького внука, так как поездка от Подножья до поликлиники превратилась в пытку. 4 км за полчаса! Поездка на своем транспорте чревата дорогостоящим ремонтом авто, а мы с мужем уже пенсионеры. Мы имеем право на нормальную жизнь? Чтобы съездить в больницу? В гости? В магазин? Без ущерба для себя и авто. Почему не проводится проверка работы подрядчика? Где службы контроля? Вообще не ведутся никакие работы на протяжении месяца».

«Нас кормят “завтраками”, то техники нет, то сделали все, что могли, при этом не делалось ничего. Пожалуйста, примите меры! Асфальта не просим, требуем удовлетворительного состояния дороги, по ней каждый день ездят на работу тысячи людей».

«Жителей острова Русский возмущает новый подрядчик, дорога в ужасном состоянии. Прошу вас срочно помочь срочно привести ее в порядок. Страшно за свою жизнь при езде по этим ямам».

В ответ на эти сообщения глава Владивостока накануне, 29 марта, направил проверку на остров Русский.

«И на фоне такого негатива и тревожных звонков мне продолжают браво докладывать о работах подрядчика. Жители Подножья, Рынды, Экипажного и Воеводы подтвердили, что последний раз спецтехнику на дорогах острова видели 20 марта, а предоставленные фото прошлогодние. Обмана не допущу. Никому не позволю обманывать людей, роняя авторитет власти. Необходимо расторгнуть договор с подрядчиком и наказать виновных в фальсификации», — заявил Виталий Веркеенко.

Исправлять положение глава города отправил муниципальное предприятие «Содержание городских территорий», его спецтехника накануне приступила к грейдированию и отсыпке дороги на Подножье.

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