Аварийное жильё: фасад дома в Хабаровске рушится над головами людей

Источник: Восток Медиа

По словам жильцов, стена обвалилась три дня назад и кирпичи продолжают падать. Хабаровчане опасаются, что в стене появится сквозной выход на улицу, а впоследствии дом и вовсе развалится.

«Страшно, конечно, мы же живем здесь, и дети здесь маленькие. Просто переживаешь и спать особо боишься, потому что, не дай бог, оно всё рухнет», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» жительница дома № 32 по улице Карельской Галина Павлова.

Со слов владельцев, в доме не было ремонта уже больше 50 лет, в последние время ситуация стала критической. Оставаться внутри квартиранты боятся, но идти им некуда.

«Страшно, а приходится снимать, потому что своего жилья нет», — объясняют постояльцы.

Дом принадлежит муниципальному жилому фонду, с которым некоторые владельцы судятся уже много лет, добиваясь переселения.

«Жаловались, приезжала комиссия года три назад, походили, посмотрели, сказали, что дом для жилья непригодный. На том дело кончилось. А в 2015 году уже признали дом аварийным, но опять ни с места, ничего», — поделилась жительница дома Зоя Павлова.

Переселили пока только людей из седьмой квартиры, где наиболее сильные разрушения. Семья переехала в муниципальный маневренный фонд — такой же старый дом по соседству. Мэрия решает вопрос о переселении жильцов ещё из девяти квартир. Однако жильцы опасаются, что им понадобится не расселение, а экстренная эвакуация.

«По остальным дальше будет принято решение. В городе есть проблемы, связанные с тем, что по аварийному, по ветхому жилью, по выполнению решений судов здесь присутствуют очереди», — отметил первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», фундамент жилого дома на улице Трёхгорной 78 разрушается из-за затопленного бункера. Вода в подвале стоит последние десять лет, ситуация обострилась в последние три года — уровень воды поднялся до двух метров, а бетонный пол в помещении размыло. Жильцы выиграли суд, однако Росимущество, которое является собственником здания, поручение суда не исполнило. В ведомстве считают, что причину затопления по закону обязана устранить «управляйка».