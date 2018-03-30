К северному завозу готовятся в Хабаровском крае

В Хабаровском крае собирают энергоресурсы для северных районов. В этом году во время навигации в Николаевский, Ульчский, Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Нанайский районы и район имени Полины Осипенко доставят 19,4 тысячи тонн угля и более 23 тысяч тонн нефтепродуктов.