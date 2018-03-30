К северному завозу готовятся в Хабаровском крае
В Хабаровском крае собирают энергоресурсы для северных районов. В этом году во время навигации в Николаевский, Ульчский, Охотский,
В Хабаровском крае собирают энергоресурсы для северных районов. В этом году во время навигации в Николаевский, Ульчский, Охотский,
По данным регионального министерства
Кроме того, для котельных района имени Полины Осипенко поставщик завез 886,4 тонны угля марки ГКО, что составляет 69% от потребности района.
1 апреля начнутся поставки топлива в пункты перевалки для последующей отправки морем в
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