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04:30 (мск), источник: Губерния онлайн

К северному завозу готовятся в Хабаровском крае

В Хабаровском крае собирают энергоресурсы для северных районов. В этом году во время навигации в Николаевский, Ульчский, Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Нанайский районы и район имени Полины Осипенко доставят 19,4 тысячи тонн угля и более 23 тысяч тонн нефтепродуктов.

По данным регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, для дизельных электростанций Николаевского, Ульчского районов и района имени Полины Осипенко уже отгрузили 711,5 тонны топлива.

Кроме того, для котельных района имени Полины Осипенко поставщик завез 886,4 тонны угля марки ГКО, что составляет 69% от потребности района.

1 апреля начнутся поставки топлива в пункты перевалки для последующей отправки морем в Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. Туда планируют завезти более 3,6 тысячи тонн каменного угля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

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