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05:18 (мск), источник: Baikal-info.ru

Финансовую поддержку получат 25 предприятий в моногородах Иркутской области

Моногорода Иркутской области на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) получат в 2018 году 10,2 млн рублей.

Источник: Reuters

Как сообщает 30 марта пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя министра экономического развития Иркутской области Марину Петрову, 3,7 млн рублей выделено из областного бюджета, 6, 5 млн рублей — из федерального. Между восьмью моногородами и министерством подписаны соответствующие соглашения.

В 2018 году планируется предоставить финансовую поддержку 25 предприятиям, которые работают в моногородах Иркутской области. Среди приоритетных сфер экономики особое внимание уделяется развитию производственных предприятий, социального предпринимательства, молодежного предпринимательства, предприятий, осуществляющих деятельность в сфере инновационных технологий.

Поддержка реализуется в рамках региональной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015−2020 годы.

«Деньги пойдут на субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, договоров лизинга, затрат на создание центров для детей. Также отдельная мера поддержки направлена на социальное предпринимательство, — рассказала Марина Петрова. — Максимальный размер субсидий на одного предпринимателя — получателя поддержки — составляет не более 500 тыс. рублей».

Методика распределения субсидий в 2018 году между моногородами претерпела изменения, ее ключевыми критериями стали доля МСП и среднесписочная численность работников субъектов предпринимательства в отдельном моногороде, а также эффективность освоения органами местного самоуправления субсидии в предшествующих годах.

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