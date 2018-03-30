Финансовую поддержку получат 25 предприятий в моногородах Иркутской области

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Как сообщает 30 марта пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя министра экономического развития Иркутской области Марину Петрову, 3,7 млн рублей выделено из областного бюджета, 6, 5 млн рублей — из федерального. Между восьмью моногородами и министерством подписаны соответствующие соглашения.

В 2018 году планируется предоставить финансовую поддержку 25 предприятиям, которые работают в моногородах Иркутской области. Среди приоритетных сфер экономики особое внимание уделяется развитию производственных предприятий, социального предпринимательства, молодежного предпринимательства, предприятий, осуществляющих деятельность в сфере инновационных технологий.

Поддержка реализуется в рамках региональной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015−2020 годы.

«Деньги пойдут на субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, договоров лизинга, затрат на создание центров для детей. Также отдельная мера поддержки направлена на социальное предпринимательство, — рассказала Марина Петрова. — Максимальный размер субсидий на одного предпринимателя — получателя поддержки — составляет не более 500 тыс. рублей».