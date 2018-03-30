Финансовую поддержку получат 25 предприятий в моногородах Иркутской области
Моногорода Иркутской области на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) получат в 2018 году 10,2 млн рублей.
Моногорода Иркутской области на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) получат в 2018 году 10,2 млн рублей.
Как сообщает 30 марта
В 2018 году планируется предоставить финансовую поддержку 25 предприятиям, которые работают в моногородах Иркутской области. Среди приоритетных сфер экономики особое внимание уделяется развитию производственных предприятий, социального предпринимательства, молодежного предпринимательства, предприятий, осуществляющих деятельность в сфере инновационных технологий.
«Деньги пойдут на субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, договоров лизинга, затрат на создание центров для детей. Также отдельная мера поддержки направлена на социальное предпринимательство, — рассказала Марина Петрова. — Максимальный размер субсидий на одного предпринимателя — получателя поддержки — составляет не более 500 тыс. рублей».
Методика распределения субсидий в 2018 году между моногородами претерпела изменения, ее ключевыми критериями стали доля МСП и среднесписочная численность работников субъектов предпринимательства в отдельном моногороде, а также эффективность освоения органами местного самоуправления субсидии в предшествующих годах.
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