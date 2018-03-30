Мэр Владивостока: Мы заинтересованы в развитии электротранспорта
Виталий Веркеенко предложил увеличить количество вагонов в пригородных поездах в дачный период.
Виталий Веркеенко предложил увеличить количество вагонов в пригородных поездах в дачный период.
Глава Владивостока Виталий Веркеенко в ходе совещания по вопросу развития транспортного комплекса города Владивостока обратился к руководству АО «Экспресс Приморья» с предложением увеличить количество пригородных поездов или их составность на летний период, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«В администрацию города поступают обращения от представителей садоводческих обществ по поводу недостатка подвижного состава на пригородных электропоездах, — отметил в ходе совещания глава города, — Предлагаю рассмотреть возможность увеличения количества вагонов на маршрутах пригородных электропоездов в дачный сезон в период с апреля по октябрь. Это позволит избежать давки и улучшить качество обслуживания пассажиров на
Генеральный директор АО «Экспресс Приморья» Константин Шелухин отметил, что в настоящее время по маршрутам курсирует 43 поезда, в летнее время количество увеличивается до 46, а в выходные дни до 50. Вопрос организации дополнительных вагонов будет рассмотрен в ближайшее время.
Участники встречи также обсудили запуск электричек на Эгершельд, развитие во Владивостоке проекта «Городская электричка», а также мультимодального сообщения, при котором пассажирам не придётся приобретать два билета при пересадке, например, с автобуса на городскую электричку. Кроме того, специалисты обсудили перспективу создания единого транспортного билета с вводом льгот для отдельных категорий граждан.
«Мы заинтересованы в развитии электротранспорта. При переводе части пассажиропотока на электротранспорт сократится интенсивность движения личного автотранспорта по дорогам города, особенно в центральной его части, следовательно, уменьшатся транспортные заторы», — подчеркнул глава Владивостока Виталий Веркеенко.
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