Мэр Владивостока: Мы заинтересованы в развитии электротранспорта

Источник: VLADNEWS

Глава Владивостока Виталий Веркеенко в ходе совещания по вопросу развития транспортного комплекса города Владивостока обратился к руководству АО «Экспресс Приморья» с предложением увеличить количество пригородных поездов или их составность на летний период, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«В администрацию города поступают обращения от представителей садоводческих обществ по поводу недостатка подвижного состава на пригородных электропоездах, — отметил в ходе совещания глава города, — Предлагаю рассмотреть возможность увеличения количества вагонов на маршрутах пригородных электропоездов в дачный сезон в период с апреля по октябрь. Это позволит избежать давки и улучшить качество обслуживания пассажиров на социально-значимых направлениях».

В частности, жители города просят увеличить с четырех до шести количество вагонов в электропоездах, следующих до станций «Раздольное» и «Кипарисово» в утренние и вечерние часы.

Генеральный директор АО «Экспресс Приморья» Константин Шелухин отметил, что в настоящее время по маршрутам курсирует 43 поезда, в летнее время количество увеличивается до 46, а в выходные дни до 50. Вопрос организации дополнительных вагонов будет рассмотрен в ближайшее время.

Участники встречи также обсудили запуск электричек на Эгершельд, развитие во Владивостоке проекта «Городская электричка», а также мультимодального сообщения, при котором пассажирам не придётся приобретать два билета при пересадке, например, с автобуса на городскую электричку. Кроме того, специалисты обсудили перспективу создания единого транспортного билета с вводом льгот для отдельных категорий граждан.