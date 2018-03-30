В США производителей кофе обязали предупреждать об опасности продукта

В США производителей кофе обязали предупреждать об опасности продукта

Суд в Калифорнии постановил, что работающие на территории штата производители и продавцы кофе обязаны снабжать свою продукцию специальной пометкой о риске возникновения онкологических заболеваний, передает Reuters.