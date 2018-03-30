Свердловский губернатор поставил задачи перед сельхозпредприятиями
Свердловская область привлечёт на развитие АПК более миллиарда рублей. Всего же, с учётом средств областного и федерального бюджета, на эти цели направят около 4 млрд рублей.
Свердловская область привлечёт на развитие АПК более миллиарда рублей. Всего же, с учётом средств областного и федерального бюджета, на эти цели направят около 4 млрд рублей.
В Свердловской области за 2018 год на развитие
Кроме того, как сообщили в Департаменте информационной политики региона, между правительством Свердловской области и Министерством сельского хозяйства России заключено пять соглашений. Они позволят привлечь из федерального бюджета в 2018 году на условиях софинансирования более 1 млрд рублей. Эти средства пойдут на поддержку приоритетных проектов.
Сейчас главной темой является подготовка к проведению посевной кампании. На прошедшем 22 марта заседании областного правительства этот вопрос стал главным.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ориентировал правительство региона и аграриев на организованное и своевременное выполнение весенних полевых работ.
Евгений Куйвашев отметил, что необходимо обратить внимание на решение сразу нескольких задач: своевременное и надежное обеспечение сельскохозяйственных организаций финансами, качественным семенным материалом, минеральными удобрениями, техникой и топливом и мобилизовать хозяйства на плановую, ритмичную работу без авралов.
«При возникновении сложностей с получением кредитов прошу отраслевое министерство реагировать максимально оперативно, принимать необходимые меры для обеспечения доступа сельхозпроизводителей к финансовым ресурсам.
По данным на 22 марта финансовые потребности посевной кампании обеспечены почти на 80% кредитными ресурсами финансовых учреждений и молочных заводов. Как отмечают сами аграрии, банки в этом году охотнее кредитуют сельхозпредприятия.
Директор сельхозкооператива «Битимский» Михаил Мальцев рассказал, как на его предприятии осуществляется подготовка к посевной.
«Хотелось бы отметить, что в этом году с получением кредитов банков положение значительно улучшилось. Банки охотно предлагают деньги. На сегодняшний день хозяйство на 100% обеспечено сортовыми и кондиционными семенами зерновых и зернобобовых культур, семенами многолетних трав и овощных культур. Приобретены элитные семена картофеля, которые поступят в хозяйство с наступлением положительных температур воздуха. Особенность этого года — низкие запасы влаги в почве с осени и малоснежная зима. В целях сохранения продуктивной влаги в почве и проведения посевной компании в оптимальные агротехнические сроки, предприятием принято решение по техническому перевооружению. Мы уже запросили в банках кредит на 50 миллионов рублей. Планируется приобретение трактора и широкозахватного посевного комплекса. Для успешного проведения посевной кампании в хозяйстве проводятся работы по укомплектованию людей с техникой в доводке, проводится учеба механизаторов», — рассказал Михаил Мальцев.
О научном сопровождении отрасли растениеводства в агропромышленном комплексе Свердловской области рассказал директор Уральского
«Наш селекционный центр является лидером по Уральскому федеральному округу и одним из лидеров в России по эффективности ведения селекционной работы. В государственное испытание институтом ежегодно передается три и более новых сортов сельскохозяйственных культур. В государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, находится 75 сортов селекции Уральского НИИСХоза, из них 11 сортов включены в государственный реестр за последние три года. В 2017 году получено четыре патента на новые сорта сельскохозяйственных культур», — рассказал Никита Зезин.
Он отметил, что сорта выведенных на Урале культур пользуются популярностью у местных сельхозпроизводителей, потому что адаптированы к местному климату, имеют устойчивость к болезням, характерным для уральских растений. Например, выведенные учеными Уральского НИИСХоза сорта картофеля не боятся колорадского жука.
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