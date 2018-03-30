Свердловский губернатор поставил задачи перед сельхозпредприятиями

В Свердловской области за 2018 год на развитие аграрно-промышленного комплекса будет направлено около 4 млрд рублей. Из них около 3 млрд рублей — это средства областного бюджета.

Кроме того, как сообщили в Департаменте информационной политики региона, между правительством Свердловской области и Министерством сельского хозяйства России заключено пять соглашений. Они позволят привлечь из федерального бюджета в 2018 году на условиях софинансирования более 1 млрд рублей. Эти средства пойдут на поддержку приоритетных проектов.

Сейчас главной темой является подготовка к проведению посевной кампании. На прошедшем 22 марта заседании областного правительства этот вопрос стал главным.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ориентировал правительство региона и аграриев на организованное и своевременное выполнение весенних полевых работ.

Евгений Куйвашев отметил, что необходимо обратить внимание на решение сразу нескольких задач: своевременное и надежное обеспечение сельскохозяйственных организаций финансами, качественным семенным материалом, минеральными удобрениями, техникой и топливом и мобилизовать хозяйства на плановую, ритмичную работу без авралов.

«При возникновении сложностей с получением кредитов прошу отраслевое министерство реагировать максимально оперативно, принимать необходимые меры для обеспечения доступа сельхозпроизводителей к финансовым ресурсам. Во-вторых, обращаю внимание на уровень ресурсной подготовки к проведению посевной кампании. Все сельхозорганизации должны быть в полном объеме обеспечены качественным семенным материалом, минеральными удобрениями, техникой и топливом. Прошу эти вопросы держать на особом контроле. В-третьих, в фокусе внимания должна быть организация работы в самих хозяйствах», — заявил Евгений Куйвашев.

Как отметили в областном министерстве АПК и продовольствия, в целях оперативного рассмотрения и своевременного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением сезонных полевых работ, создан областной оперативный штаб, за территориями на период проведения сельскохозяйственных работ закреплены ответственные работники.

По данным на 22 марта финансовые потребности посевной кампании обеспечены почти на 80% кредитными ресурсами финансовых учреждений и молочных заводов. Как отмечают сами аграрии, банки в этом году охотнее кредитуют сельхозпредприятия.

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Директор сельхозкооператива «Битимский» Михаил Мальцев рассказал, как на его предприятии осуществляется подготовка к посевной.

«Хотелось бы отметить, что в этом году с получением кредитов банков положение значительно улучшилось. Банки охотно предлагают деньги. На сегодняшний день хозяйство на 100% обеспечено сортовыми и кондиционными семенами зерновых и зернобобовых культур, семенами многолетних трав и овощных культур. Приобретены элитные семена картофеля, которые поступят в хозяйство с наступлением положительных температур воздуха. Особенность этого года — низкие запасы влаги в почве с осени и малоснежная зима. В целях сохранения продуктивной влаги в почве и проведения посевной компании в оптимальные агротехнические сроки, предприятием принято решение по техническому перевооружению. Мы уже запросили в банках кредит на 50 миллионов рублей. Планируется приобретение трактора и широкозахватного посевного комплекса. Для успешного проведения посевной кампании в хозяйстве проводятся работы по укомплектованию людей с техникой в доводке, проводится учеба механизаторов», — рассказал Михаил Мальцев.

О научном сопровождении отрасли растениеводства в агропромышленном комплексе Свердловской области рассказал директор Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства Никита Зезин.

«Наш селекционный центр является лидером по Уральскому федеральному округу и одним из лидеров в России по эффективности ведения селекционной работы. В государственное испытание институтом ежегодно передается три и более новых сортов сельскохозяйственных культур. В государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, находится 75 сортов селекции Уральского НИИСХоза, из них 11 сортов включены в государственный реестр за последние три года. В 2017 году получено четыре патента на новые сорта сельскохозяйственных культур», — рассказал Никита Зезин.