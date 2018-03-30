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08:13 (мск), источник: Комсомольская правда

На трассе Уфа-Оренбург изменится схема движения транспорта

Движение на период дорожных работ будет ограничено.

Источник: Reuters

С 1 апреля 2018 года в связи с капитальным ремонтом дорожного полотна на трассе Уфа-Оренбург изменится схема движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Приуралье».

Таким образом, движение автомобилей к Толбазам будет ограничено. Оно будет возможно только с примыканий на 78 и 86 км автомобильной дороги Р-240 Уфа-Оренбург. Согласно графику, ремонтные работы будут идти до 25 октября 2018 года.

— Призываем быть предельно внимательными на данном участке дороги, соблюдать требования временных дорожных знаков и горизонтальной разметки, — сообщает ведомство.

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