На трассе Уфа-Оренбург изменится схема движения транспорта

С 1 апреля 2018 года в связи с капитальным ремонтом дорожного полотна на трассе Уфа-Оренбург изменится схема движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Приуралье».

Таким образом, движение автомобилей к Толбазам будет ограничено. Оно будет возможно только с примыканий на 78 и 86 км автомобильной дороги Р-240 Уфа-Оренбург. Согласно графику, ремонтные работы будут идти до 25 октября 2018 года.