На трассе Уфа-Оренбург изменится схема движения транспорта
Движение на период дорожных работ будет ограничено.
Движение на период дорожных работ будет ограничено.
С 1 апреля 2018 года в связи с капитальным ремонтом дорожного полотна на трассе
Таким образом, движение автомобилей к Толбазам будет ограничено. Оно будет возможно только с примыканий на 78 и 86 км автомобильной дороги Р-240
— Призываем быть предельно внимательными на данном участке дороги, соблюдать требования временных дорожных знаков и горизонтальной разметки, — сообщает ведомство.
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