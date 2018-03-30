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08:24 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии с 1 апреля повысят социальную пенсию

Выплаты в повышенном размере получит 101 тысяча пенсионеров республики.

Источник: РИА "Новости"

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года в Башкирии пенсии повысятся на 2,9%. Об этом сообщает отделение пенсионного фонда в республике.

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Выплаты в повышенном размере получат 101 тысяча пенсионеров республики, в том числе 93 тысячи, получающих социальные пенсии.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников ВОВ, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.

Средний размер социальной пенсии в Башкирии после повышения составит 9127 рублей, размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы — 14297,31 рублей.

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