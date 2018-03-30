В Башкирии с 1 апреля повысят социальную пенсию
Выплаты в повышенном размере получит 101 тысяча пенсионеров республики.
Выплаты в повышенном размере получит 101 тысяча пенсионеров республики.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года в Башкирии пенсии повысятся на 2,9%. Об этом сообщает отделение пенсионного фонда в республике.
Выплаты в повышенном размере получат 101 тысяча пенсионеров республики, в том числе 93 тысячи, получающих социальные пенсии.
Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников ВОВ, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников
Средний размер социальной пенсии в Башкирии после повышения составит 9127 рублей, размер социальной пенсии
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