Объявлен аукцион на участок в Ленинском районе Новосибирска
Его победителю предстоит снести и расселить семь ветхих домов.
Его победителю предстоит снести и расселить семь ветхих домов.
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска объявил очередной аукцион на право развития застроенной территории. Сообщение об этом размещено на официальном сайте муниципалитета.
На этот раз на торги выставлен участок в 1,2 га, расположенный в Ленинском районе — в границах ул. Серафимовича, 3-го пер.
Победителю аукциона предстоит расселить жителей нескольких двухэтажных жилых домов, подлежащих сносу: ул. Серафимовича, 16, 20, 22 и 24, а также пер. 4-й Серафимовича, 1, 3 и 9.
Аукцион назначен на 4 мая 2018 года, прием заявок осуществляется до 28 апреля.
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