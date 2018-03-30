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08:05 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Объявлен аукцион на участок в Ленинском районе Новосибирска

Его победителю предстоит снести и расселить семь ветхих домов.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска объявил очередной аукцион на право развития застроенной территории. Сообщение об этом размещено на официальном сайте муниципалитета.

На этот раз на торги выставлен участок в 1,2 га, расположенный в Ленинском районе — в границах ул. Серафимовича, 3-го пер. Римского-Корсакова, 4-го пер. Серафимовича, ул. Степной. Согласно аукционной документации, начальная цена лота составляет 15,8 млн руб., срок действия договора о развитии застроенной территории установлен в шесть лет.

Победителю аукциона предстоит расселить жителей нескольких двухэтажных жилых домов, подлежащих сносу: ул. Серафимовича, 16, 20, 22 и 24, а также пер. 4-й Серафимовича, 1, 3 и 9.

Аукцион назначен на 4 мая 2018 года, прием заявок осуществляется до 28 апреля.

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