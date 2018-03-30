В июле в Омске начнется большой ремонт дворов
В этом году на эти цели город получит 168 миллионов рублей.
В этом году на эти цели город получит 168 миллионов рублей.
Однако заявить о своем участии в федеральном проекте по благоустройству нужно уже сейчас — прием заявок начнется в понедельник, 2 апреля, и продлится до конца месяца. Что нужно сделать жителям многоэтажек, чтобы попасть в программу и добиться ремонта?
На самом деле 168,5 миллионов рублей — это лишь половина средств отпущенных в этом году из бюджетов разных уровней на благоустройство мегаполиса. Всего по программе «Формирование комфортной городской среды» наш город получит 331 млн рублей — 50% этой суммы потратят на реконструкцию бульваров, парков и скверов, перечень которых омичи определили в ходе недавнего референдума 18 марта.
Остальное — пустят на дворы многоквартирных домов, выбирать которые предстоит в ближайшее время. Чтобы попасть в программу, омичам нужно определиться с перечнем работ по благоустройству и их софинансированием, — пояснил начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства Администрации Омска Юрий Бибик.
Подать заявку необходимо в администрацию своего округа со 2 по 28 апреля. И чтобы правильно оформить весь пакет документов, не лишним будет изучить соответствующее постановление мэрии Омска. В нем определен порядок проведения конкурса, — уточнил Юрий Бибик.
Кроме этого, в протоколе должен быть указан представитель собственников, который от их имени будет подписывать все необходимые бумаги. В том числе, и согласовывать
Посчитать процент софинансирования — сколько жителям самим придется вложить денег в проект, не так уж сложно. Есть перечень объектов благоустройства — скамейки, урны, спортивные и детские площадки, профиль дорожного покрытия — и их стоимость.
Юрий Бибик назвал основные критерии, по которым будут определять, какие из омских дворов попадут в программу благоустройства в этом году.
В конечном итоге всё решит специальная комиссия, в состав которой войдут представители окружных администраций, депутаты и общественники. А сами ремонтные работы запланированы с середины июля до начала сентября. Гарантия на них составит 4 года.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.