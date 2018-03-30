В Татарстане появится туалет за 14 млн рублей

Данный туалет будет крупным строением с отоплением, единовременно его смогут посетить 22 человека. В здании будет обогрев и вентиляция, на стенах туалета разместят световые указатели.

Туалет должен быть построен до конца года, вероятно, что его могут сдать уже будущим летом.