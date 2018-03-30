В Татарстане появится туалет за 14 млн рублей
В Набережных Челнах на майдане парка Прибрежный установят общественный туалет, стоимость строительства которого составит свыше 14 млн рублей. Тендер появился на сайте госзакупок, деньги будут выделены из бюджета города.
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